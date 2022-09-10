殖民、歐盟與獨立公投：英女王見證了三個「衰落」

英國時間2022年9月8日，英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II，又譯作伊莉莎白二世）逝世，享年96歲，其子查理斯則於同日登基為英王，是為「查理斯三世」（Charles III）



自1952年登基以來，伊利沙伯二世的統治長達70年，是英國史上在位最久的君主。期間除因戴安娜王妃（Princess Diana）車禍逝世、安德魯王子（Prince Andrew）爆出性交易醜聞、哈里王子（Prince Harry）與梅根王妃（Meghan Markle）出走致其聲量一度受損外，女王大體維持了「操守端正」、「盡責奉公」的良好形象。

故長年以來，英國共和主義者高呼廢除君主制時，女王個人鮮少成為被攻擊對象，而是享有某種特殊的輿論「豁免權」；其與凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）的衣着裝扮更是英國王室的軟實力核心之一，受到全球時尚媒體的鎂光燈追逐，既增進王室正面形象，也推銷英國衣飾品牌。

然放眼國際政治現實，伊利沙伯二世所經歷的時代起落，並不如個人光環般美好。在位70年，女王見證了三個「衰落」，並對此變局無能為力。

大批英國的士在雨中齊聚在白金漢宮外，整齊列隊向英女王致敬。（Getty Images）

殖民霸權的衰落

首先，是大航海時代以降，英國憑藉帝國主義船堅炮利，由屍山血海鎔鑄而出的殖民剝削體系，在伊利沙伯二世任內迎來終局。

在伊利沙伯已明確成為王位繼承者之後，1947年8月15日，在經歷長達40年的反殖鬥爭後，印度宣佈獨立，英國失去了最重要的海外殖民地；1948年緬甸與斯里蘭卡獨立，且選擇不加入大英國協；1948年英國結束在巴勒斯坦地區的委任統治，以色列建國。上述地區或多或少留下了英國的「殖民遺產」，包括印巴緊張、緬甸的緬族與少數民族武裝鬥爭、阿拉伯人與猶太人間的血腥暴力；而與此同時，大英帝國亦在隨後的亞非拉去殖化浪潮席捲下，逐步分崩離析。

1952年伊利沙伯二世登基後，其首先迎來非洲殖民地的獨立潮，包括迦納（1957年）、尼日利亞（1960年）、塞拉利昂（1961年）、烏干達（1961年）、肯尼亞和桑給巴爾（1963年）、岡比亞（1965年）、博茨瓦納和萊索托（1966年）、斯威士蘭（1968年）等地相繼獨立。

接着便是加勒比海地區。1958年英國為遏制獨立浪潮，將其在加勒比海地區的殖民地整合成「西印度群島聯邦」，但因聯邦內部鬥爭過於激烈，其最終於1962年解散，當中大部分地區皆在往後20年裡脱離英國獨立，僅剩部分小島仍是英國的海外領地。

中東的海灣獨立潮亦十分迅猛。1961年科威特宣佈自英國獨立，此後阿曼（1962年）、南也門（1967年）、卡塔爾（1971年）、巴林（1971年）、阿聯酋（1971年）亦紛紛跟進。事實上，1956年的蘇彝士運河危機中，英法兩軍在美蘇威懾下被迫自埃及撤軍時，便已昭示兩國在亞非地區的霸權衰頹，美蘇對峙的主旋律即將取而代之。

1984年，《中英聯合聲明》簽署；1997年7月1日，香港主權正式移交中華人民共和國，結束了超過150年的被殖民歲月。對此王儲查理斯（Prince Charles）曾經表示，香港主權移交標誌着大英帝國的徹底終結。

當今世界，大國政治宰制小國命運的現象仍在發生，但英國已難在其中扮演角色。從非洲到亞洲，從迦納到香港，伊利沙伯二世見證了「日不落國」的衰落，並在生命的最後歲月裡，目睹了「東昇西降」的世紀新變局，卻已無緣見證其改變世界。

2022年2月5日，英女王單手拿起一把刀，準備切蛋糕，以揭開慶祝登基70周年活動的序幕。（Getty Images）

歐洲一體化的衰落

第二，伊利沙伯二世見證了二戰以降，「歐洲一體化」浪潮的衰落。

在女王登基的1952年，法國、西德、意大利、比利時、荷蘭、盧森堡6國組成了歐洲煤鋼共同體，並在1965年通過合併條約，將歐洲煤鋼共同體與歐洲經濟共同體、歐洲原子能共同體合併。此一組織以經貿互惠為基礎，逐步過渡到司法互助、政策協作、共同安全等合作場域，實現了歐洲的高度互融，並在1985年通過《神根公約》（又譯作申根公約），取消簽約成員國間的邊界檢查，又於1993年通過《馬城條約》，正式轉變為今日的歐盟。

由歷史視角觀之，歐洲一體化的出現，彰顯了歐陸經歷兩次世界大戰摧殘後，希望創建機制防範戰火再起，同時鞏固歐洲和平、促進經貿往來的共榮嚮往；而由權力視角觀之，法德雖皆主張維持和平，卻亦不願放棄地緣鬥爭的機會，故歐盟在一定程度上，成了兩國暗自爭奪歐陸主導權的博弈場，法國欲借新成員的加入捆綁德國，阻止德國再崛起，德國則欲借在歐盟內部發揮領導力，鞏固自己的大國威望與地位。兩股脈絡交織作用下，歐盟推動了幾輪擴員，英國便是在此浪潮下，於1973年與愛爾蘭、丹麥一同加入。

然而2009年歐洲主權債務危機爆發，歐洲多國公債先後被降低評級，歐元區的穩定更是引發世界懷疑；2010年「阿拉伯之春」爆發後，大量阿拉伯穆斯林難林湧入歐洲，引發社會與經濟危機，部分右翼傳媒與政治精英開始批評歐盟的難民政策，稱人道主義及開放邊界將導致伊斯蘭恐怖主義滲入，嚴重威脅各國國家安全。

在此脈絡下，疑歐主義漸起，「歐洲一體化」不再是各成員國共識，位處歐陸之外的英國更是興起了「脱歐」聲量。此一話題又受保守黨權鬥影響，最後於2016年公投後弄假成真，由此開始了漫長的脱歐政治泥淖，歷經卡梅倫（David Cameron）、文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson）3任首相，才於2020年1月9日由英國下議院表決通過脱歐協議法令，伊利沙伯二世則於1月23日批准脱歐協議。2020年1月31日，英國正式脱離歐盟。

如今的歐盟雖未再有成員國退出，但難民危機引發的社會撕裂暫難回覆，俄烏戰爭又導致東歐區域漸受美國戰略裹脅，過往由德法共同協調歐盟的秩序不復存在。從入歐到脱歐，從二戰結束到俄烏戰爭爆發，伊利沙伯二世見證了「歐洲一體化」浪潮的衰落，也目睹民粹政治在歐洲的廣泛崛起。

2019年8月，英國首相約翰遜為求如期脫歐，請求英女王宣布提早結束該屆國會會期，此舉引來部分民眾對英國君主立憲制的質疑。（Getty Images）

聯合王國統一的衰落

最後，伊利沙伯二世見證了英倫三島的統一性衰落，曾經偃旗息鼓的蘇格蘭、北愛爾蘭分離運動，在其生命之末捲土重來。

蘇格蘭政治運動起於19世紀，最初僅是要求在英國統治下，享有較高的自治權。伊利沙伯二世上任後，蘇格蘭開始了「權力下放」要求，並於1979年、1997年兩度舉行權力下放公投，下放的蘇格蘭議會乃於1999年7月1日正式成立。2007年，支持蘇格蘭獨立的民族黨首次成為下放議會的執政黨，並在2011年蘇格蘭議會選舉中獲得絕對多數席位。2014年在民族黨主導下，蘇格蘭舉行了獨立公投，投票率高達85%，但仍以44.7%贊成、55.3%反對的結果鎩羽。

愛爾蘭問題則源於1916年的起義，英國雖於1922年承認愛爾蘭獨立，但以英國後裔和新教徒為主的北部6郡集體拒絕，最終其留在英國版圖成為「北愛爾蘭」。然而北愛爾蘭亦存在反對留英的勢力，其與內戰時的愛爾蘭老兵合流，走向武裝鬥爭，成了全球知名的愛爾蘭共和軍（IRA）。然在英國大力鎮壓與招撫下，愛爾蘭共和軍於2005年宣佈放棄武裝路線，部分人加入了新芬黨，繼續在體制內鬥爭。

簡言之，通過向蘇格蘭開放市場、對北愛爾蘭鎮撫齊下，英國維持了國家的統一。然而脱歐打開了「潘多拉魔盒」，市場與經濟規模的萎縮，導致一度沉寂的分離主義再起。

在北愛爾蘭貝爾法斯特，人們到當地一幅繪畫女王的壁畫獻花致意。（Getty Images）

在蘇格蘭一側，開始有輿論提議就獨立問題進行第二次公投。2022年6月，蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）表示，預計在2023年10月舉行蘇格蘭公投，但因其與英國政府並未取得共識，故施雅晴強調公投結果僅具「諮詢性質」，蘇格蘭獨立與否仍要由英國國會就公投結果立法而定。但可想而知，此一提案已然引發憲政紛爭。

而在北愛爾蘭一側，由於脱歐引發北愛爾蘭、愛爾蘭之間的市場邊界去留問題，英國雖於2020年12月與歐盟簽訂《北愛爾蘭議定書》，承諾歐盟產品將能自由進入愛爾蘭、北愛爾蘭，英國產品進入北愛爾蘭則等於進入歐盟，須接受海關與邊境檢查，卻又於2022年6月提議單方面修改北愛爾蘭議定書部分內容，引發北愛爾蘭分離勢力質疑英國已違反《貝爾法斯特協定》；再加上主張愛爾蘭統一的新芬黨又於2022年5月贏得大選，成為當地議會最大黨，北愛爾蘭政壇遂開始了「離英公投」呼聲，要求完成「愛爾蘭統一大業」。

但平心而論，不論是蘇格蘭或北愛爾蘭，其要公投分離成功都有一定門檻，蘇格蘭若堅持舉行「合法合憲公投」，則法律戰等過程必定曠日廢時，若其無法與英國政府協商成功，便只能舉行相對無關痛癢的「諮詢性」公投，或是待至多年法律戰結果出爐後，再真正放手舉行；北愛爾蘭則更多是將分離公投當作要價籌碼，為的是讓英國政府妥協，放棄修改《北愛爾蘭議定書》。

然即便如此，未來的英國政壇也將因這兩地的分離呼聲而永無寧日。曾經，脱歐議題綁架了英國政治多年；往後，這一角色恐由蘇格蘭、北愛爾蘭問題接手。從大英帝國到英倫三島，從世界強國到分離公投呼聲漸起，伊利沙伯二世經歷了愛爾蘭共和軍放下武裝，卻又在晚年見證了英國的統一性衰落。

到頭來，如今的英國國運終究不是女王的珠寶華衣，風華絕代、耀眼奪目；反而更像1952年女王登基後的倫敦，正逐漸被霧霾籠罩。