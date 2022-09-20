英女王國葬｜女王的葬禮也是大英帝國的葬禮？

英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）去世，她的葬禮在當地時間9月19日在倫敦西敏寺舉行，這也是她登基和舉辦結婚典禮的地點，來自英國王室、英聯邦成員國和世界各國的嘉賓代表應邀參加了這場盛大的葬禮，全球有超過40億人關注葬禮直播。

伊利沙伯二世是一位優秀稱職的女王，在世界範圍贏得了廣泛尊重。她又是帝國的最後一抹餘暉，幾乎以一人之力，撐起了大英帝國的最後一點顏面。

女王誕生的時候，世界正處在兩次世界大戰中間的爭霸年代，英國還是一個能勉力維持的世界強權，美國還未能完全取得美國的霸主地位，等到她落幕的時候，英國的實質邊界已經大致收縮回到大不列顛主權範圍之內，因為脱歐等因素，對歐洲大陸事務的影響也在緩慢下降。

女王登基的時候，接見的第一位首相是邱吉爾（Winston Churchill），一個從二戰戰火中淬鍊出來的蓋世英雄；在英國脫歐公投後的數年之間，她走馬燈似的經歷了四位首相，從卡梅倫到文翠珊，從約翰遜再到卓慧思，一個比一個讓人失望，真讓人明白了什麼叫江河日下！

英女王國葬：2022年9月19日，英女王國葬儀式結束後，靈柩離開西敏寺運送往温莎（Getty）

伊利沙伯二世經歷了帝國從輝煌到衰落的過程，但她並沒有因此而絕望崩潰，沒有惡毒詛咒，也沒有掙扎對抗，和大多數霸權衰落過程中的焦灼與掙扎、執政者的狂躁暴虐等形成了鮮明對比。因為英國憲政制度的權力結構設置，她就這樣靜靜地看着，也只能這樣靜靜地看着，看着她王國的這些兒孫，一步步把大不列顛玩成了小不列顛。

女王真正順應了歷史，也參透了歷史。她比一般人更清楚，英國成為「日不落帝國」不過是一個歷史偶然，大航海與工業革命帶來的奇蹟再也已不可能在英倫重演。

她看到世界權力地貌又在醖釀「冷戰」後新一輪板塊輪動高潮，但是她的王國已經與此無緣。現代工業文明與資產階級民主政治從英國發端，並在融合着血與火與炮艦和殺戮、掠奪的殖民過程中傳向世界，已經是這個國家對世界的最大「貢獻」。

殖民地時代的香港。（圖片來自︰Wikipedia）

英國女王同時也是英聯邦國家的元首，她儀態優雅地出現在英鎊和英聯邦成員國的鈔票上，母儀天下，承載着英國人的歷史記憶，維繫着英國與英聯邦成員之間最具文化韌性的紐帶，完成了她應該完成的國家使命。

她就像是中國古典小說《紅樓夢》裏的賈母，位高德昭、受人尊敬、和藹可親，是不列顛的象徵和英聯邦這個大家族的符號人物，見證了大英帝國的最後榮光，也預見到其離開後，整個英聯邦體系勢將不可避免地走向解體崩潰。

小說《紅樓夢》中，賈母去世後，賈府很快由盛而衰，賈府背後的清王朝也在經歷了康乾盛世後走向衰敗，整個中國歷史進入了一個新歷史周期。今天的英國王室與大英帝國，真是和《紅樓夢》的故事何其相似！

這是女王的葬禮，也是大英帝國的葬禮。她走得不早也不晚，一切正是時候。