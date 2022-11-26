伊朗頭巾示威｜軍方增兵庫爾德地區　哈梅內伊讚部隊鎮壓「暴徒」

由伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的全國示威持續，根據幾間國營通訊社報道，伊朗對庫爾德地區加強鎮壓，政府宣布增援後，更多革命衛隊裝甲部隊和特種部隊正往西部和西北邊境地區，那裏是少數民族庫爾德族的聚居地。



伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）11月26日會見隸屬於革命衛隊的民兵部隊巴斯基（Basij），讚揚「無辜及受壓逼」巴斯基人員為保護國家而戰，稱他們為解放他人而獻出自己。

有網上流傳片段顯示，當地時間11月25日伊朗東南部的俾路支（Baluch）少數民族地區扎黑丹（Zahedan）有示威者上街。現場傳出槍聲後，示威者急忙尋找掩體。

伊朗庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而被宗教警察帶走，被拘期間昏迷送院，3天後死亡。事件在全國多地引發示威，尤其是少數民族聚居的地方。他們很多人是遜尼派穆斯林。

伊朗指控西方國家在背後策劃及煽動騷亂，並指責少數民族地區的示威者為分離主義團體工作。

聯合國人權專員稱，注意到上週這些地區有40多人死亡的報告。聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）稱，示威爆發至今，伊朗已有逾1.4萬人（包括兒童）被捕。被捕人士當中至少21人面臨死刑，6人已被處死。