伊朗頭巾示威︱足球名將戴伊驚傳被捕　曾多次批評政府暴力鎮壓

撰文：黎建明
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伊朗足球名宿戴伊（Ali Daei）驚傳被捕，庫爾德人權組織Hengaw指，這位曾效力德甲豪門拜仁慕尼黑的一代名將，周二（26日）因支持伊朗近期愈演愈烈的「頭巾示威」，被當地安全部隊逮捕。

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伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）早前因「頭巾戴得太鬆」被捕，9月16日在警方拘留期間死亡，警方曾稱她是死於心臟病，然而大量民眾拒接受官方解釋，並因此爆發多次大規模示威活動。10月26日是她離世後第40日，示威者在其家鄉薩蓋茲市（Saqqez）悼念。

53歲的戴伊今年4月曾出現世界盃抽籤。（Getty Images）

庫爾德人權組織Hengaw在Twitter表示收到消息，早前護照已被沒收的戴伊，與曾代表伊朗國家隊的門將Hamed Lak原有意參與阿米尼的悼念活動，然而在酒店卻被伊朗安全部隊帶走。他們被帶走後酒店外曾有人群聚集，Hengaw指安全部隊曾向他們開火。

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在阿米尼死後，戴伊在Instagram質疑當局「你為這片土地帶來甚麼？我女兒問我是怎麼一回事，我可以怎樣回答？」他亦指政府不應暴力鎮壓示威，而是要解答示威者的問題，他表示：「伊朗同胞是自己的兄弟姊妹，自己與他們同一陣線」，表明支持示威者的立場。

在阿米尼死後，戴伊曾多次在Instagram上發文支持示威，並反對政府暴力鎮壓。（網上截圖）

戴伊在Instagram上最後一個貼文是在10月18日，內容亦是與質疑政府在一名15歲示威者Asra Panahi死亡的說法有關。

法新社報道阿達比爾（Ardabil）15歲女生Asra Panahi的死亡出現多種矛盾說法，當地一個教師工會指Panahi是被便衣警察襲擊而死；另一方面，伊朗國營電視台播出與Panahi叔叔的訪問，指Panahi是死於心臟衰竭，當地議員Kazem Mousavi則稱Panahi是服藥自殺。

戴伊目前為止最後一篇Instagram貼文。（網上截圖）

戴伊直言不相信國營電視台的說法，並質疑Mousavi有所隱瞞，「歷史已經證明誰是騙子。」他的貼文得到大量迴響，有超過200萬人點讚，以及逾30萬個留言。

戴伊早前表態支持示威者一方，「我永不會忘記伊朗人給我的愛與熱情，尤其是在我足球生涯完結之後。我對伊朗人民的愛一如以往強烈，重要的是，我不想大家只記住我是個足球員，而是個總是站在人民一方的人。」

戴伊曾是國際賽入球紀錄保持者。（Getty Images）

戴伊球員生涯期間曾外流至德甲球會拜仁與哈化柏林，並為伊朗上陣149場，攻入109球，109球亦曾是國際賽最多入球的紀錄，該紀錄在2021年才被葡萄牙球星C朗拿度打破。他在退役後曾執掌伊朗國家隊，其後亦曾執教多間伊朗球會。

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