伊朗頭巾示威︱足球名將戴伊驚傳被捕　曾多次批評政府暴力鎮壓

伊朗足球名宿戴伊（Ali Daei）驚傳被捕，庫爾德人權組織Hengaw指，這位曾效力德甲豪門拜仁慕尼黑的一代名將，周二（26日）因支持伊朗近期愈演愈烈的「頭巾示威」，被當地安全部隊逮捕。



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伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）早前因「頭巾戴得太鬆」被捕，9月16日在警方拘留期間死亡，警方曾稱她是死於心臟病，然而大量民眾拒接受官方解釋，並因此爆發多次大規模示威活動。10月26日是她離世後第40日，示威者在其家鄉薩蓋茲市（Saqqez）悼念。

53歲的戴伊今年4月曾出現世界盃抽籤。（Getty Images）

庫爾德人權組織Hengaw在Twitter表示收到消息，早前護照已被沒收的戴伊，與曾代表伊朗國家隊的門將Hamed Lak原有意參與阿米尼的悼念活動，然而在酒店卻被伊朗安全部隊帶走。他們被帶走後酒店外曾有人群聚集，Hengaw指安全部隊曾向他們開火。

Saqqez residents gathered in front of the Kurd Hotel, where Ali Daei and Hamed Lak had been staying before they were put under the strict security oversight of the Intelligence Department. Security forces opened fire on the people.#MahsaAminipic.twitter.com/TWYysQxfrR — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) October 25, 2022

在阿米尼死後，戴伊在Instagram質疑當局「你為這片土地帶來甚麼？我女兒問我是怎麼一回事，我可以怎樣回答？」他亦指政府不應暴力鎮壓示威，而是要解答示威者的問題，他表示：「伊朗同胞是自己的兄弟姊妹，自己與他們同一陣線」，表明支持示威者的立場。

在阿米尼死後，戴伊曾多次在Instagram上發文支持示威，並反對政府暴力鎮壓。（網上截圖）

戴伊在Instagram上最後一個貼文是在10月18日，內容亦是與質疑政府在一名15歲示威者Asra Panahi死亡的說法有關。

法新社報道阿達比爾（Ardabil）15歲女生Asra Panahi的死亡出現多種矛盾說法，當地一個教師工會指Panahi是被便衣警察襲擊而死；另一方面，伊朗國營電視台播出與Panahi叔叔的訪問，指Panahi是死於心臟衰竭，當地議員Kazem Mousavi則稱Panahi是服藥自殺。

戴伊目前為止最後一篇Instagram貼文。（網上截圖）

戴伊直言不相信國營電視台的說法，並質疑Mousavi有所隱瞞，「歷史已經證明誰是騙子。」他的貼文得到大量迴響，有超過200萬人點讚，以及逾30萬個留言。

戴伊早前表態支持示威者一方，「我永不會忘記伊朗人給我的愛與熱情，尤其是在我足球生涯完結之後。我對伊朗人民的愛一如以往強烈，重要的是，我不想大家只記住我是個足球員，而是個總是站在人民一方的人。」

戴伊曾是國際賽入球紀錄保持者。（Getty Images）

戴伊球員生涯期間曾外流至德甲球會拜仁與哈化柏林，並為伊朗上陣149場，攻入109球，109球亦曾是國際賽最多入球的紀錄，該紀錄在2021年才被葡萄牙球星C朗拿度打破。他在退役後曾執掌伊朗國家隊，其後亦曾執教多間伊朗球會。