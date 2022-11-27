世界盃｜英迷Cosplay十字軍入球場 稱遭警「剝光豬」羞辱
卡塔爾（Qatar）世界盃舉行期間，兩名英格蘭球迷因裝扮成十字軍而遭當地安全人員脫光衣服示眾。國際足球協會（FIFA）還因此警告，若英格蘭球迷11月25日穿十字軍道具服裝，將被禁止入場觀賽。
英格蘭國家隊又叫「三獅軍團」。這個名稱源自英國理查一世（Richard I），其綽號為獅心王。他的騎士風範及在第3次十字軍東征中的表現讓他成為當時其中一名受歡迎的國王，也成為無數浪漫傳奇的英雄人物。
根據《泰晤士報》，事發於21日，兩名支持「三獅軍團」的球迷前往拜特體育場（Al Bayt Stadium）觀看英格蘭對伊朗賽事時，把自己打扮成聖喬治（Saint George）。
他們準備入場時遭警員攔下，職員前來問「你是來殺死穆斯林（Muslims）的嗎」，又沒收球迷的劍和盔甲。
兩名球迷稱，他們被迫脫掉剩下的衣服，站在那裏全裸示人，之後才允許入場觀賽。
Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.— Match Live (@aa_mm_n_a) November 26, 2022
The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vfEq5v4ZgR
其中一名球迷說：「那裏有3名警察站着咯咯笑。他們只是想羞辱我們。」另一名球迷則指：「我們都是聖杯傳奇（Monty Python and the Holy Grail）的忠實粉絲，服裝都是印度手工製。它們非常棒，每件售價3,000英鎊。我們認為，按照我們幾乎每屆世界盃都能見到的傳統，為比賽打扮會很有趣。」
這名球迷還說：「我們在體育場外與很多人合影：卡塔爾人、伊朗人、身穿伊斯蘭服裝的人。每個人都在笑且很開心。他們認為這很棒。沒有人抱怨。」
國際足球協會（FIFA）其後禁止英格蘭支持者在25日前往觀看英格蘭與美國的賽事時打扮成十字軍，並稱這在卡塔爾並不合適。
卡塔爾是第一個舉辦世界盃的伊斯蘭國家。FIFA稱，「在阿拉伯背景下，十字軍的客人或會冒犯穆斯林」。
英格蘭反種族歧視組織「Kick It Out」也建議球迷不要穿代表騎士或十字軍的奇裝異服，這讓人想起中世紀基督徒對穆斯林發動的宗教戰爭。