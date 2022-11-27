世界盃｜英迷Cosplay十字軍入球場　稱遭警「剝光豬」羞辱

卡塔爾（Qatar）世界盃舉行期間，兩名英格蘭球迷因裝扮成十字軍而遭當地安全人員脫光衣服示眾。國際足球協會（FIFA）還因此警告，若英格蘭球迷11月25日穿十字軍道具服裝，將被禁止入場觀賽。



英格蘭國家隊又叫「三獅軍團」。這個名稱源自英國理查一世（Richard I），其綽號為獅心王。他的騎士風範及在第3次十字軍東征中的表現讓他成為當時其中一名受歡迎的國王，也成為無數浪漫傳奇的英雄人物。

根據《泰晤士報》，事發於21日，兩名支持「三獅軍團」的球迷前往拜特體育場（Al Bayt Stadium）觀看英格蘭對伊朗賽事時，把自己打扮成聖喬治（Saint George）。

他們準備入場時遭警員攔下，職員前來問「你是來殺死穆斯林（Muslims）的嗎」，又沒收球迷的劍和盔甲。

兩名球迷稱，他們被迫脫掉剩下的衣服，站在那裏全裸示人，之後才允許入場觀賽。

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.



The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vfEq5v4ZgR — Match Live (@aa_mm_n_a) November 26, 2022

其中一名球迷說：「那裏有3名警察站着咯咯笑。他們只是想羞辱我們。」另一名球迷則指：「我們都是聖杯傳奇（Monty Python and the Holy Grail）的忠實粉絲，服裝都是印度手工製。它們非常棒，每件售價3,000英鎊。我們認為，按照我們幾乎每屆世界盃都能見到的傳統，為比賽打扮會很有趣。」

這名球迷還說：「我們在體育場外與很多人合影：卡塔爾人、伊朗人、身穿伊斯蘭服裝的人。每個人都在笑且很開心。他們認為這很棒。沒有人抱怨。」

國際足球協會（FIFA）其後禁止英格蘭支持者在25日前往觀看英格蘭與美國的賽事時打扮成十字軍，並稱這在卡塔爾並不合適。

卡塔爾是第一個舉辦世界盃的伊斯蘭國家。FIFA稱，「在阿拉伯背景下，十字軍的客人或會冒犯穆斯林」。

英格蘭反種族歧視組織「Kick It Out」也建議球迷不要穿代表騎士或十字軍的奇裝異服，這讓人想起中世紀基督徒對穆斯林發動的宗教戰爭。