美國違反世貿原則擾亂全球半導體供應鏈　中方嚴重關切

世貿組織貨物貿易理事會24日至25日在瑞士日內瓦舉行正式會議。會上，中國代表團對美國近期出台的《通脹削減法案》中多項貿易歧視性和扭曲性補貼措施、美國擾亂全球半導體產業鏈和供應鏈的系列政策措施進行了長達40分鐘的發言，逐項揭批美方政策措施不符合世貿組織規則、違背國際法一般原則以及擾亂全球產業鏈價值鏈的具體方面，引起各方廣泛關注。

中方指出，美方的《通脹削減法案》將提供高達3690億美元補貼，以支持電動汽車、關鍵礦物、清潔能源及發電設施的生產和投資，其中多達9項稅收優惠是以在美國本土或北美地區生產和銷售作為前提條件。中方強調，上述歧視性的規定涉嫌違反世貿組織最惠國待遇、國民待遇等基本原則，涉嫌構成世貿組織所禁止的進口替代補貼和與貿易有關的投資限制措施，並已經開始對相關行業的全球貿易和投資造成嚴重扭曲，引發各國政府和產業界高度關注。中方援引世貿組織總幹事伊維拉在《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）期間接受採訪時所表達觀點，指出美方政策將引發「以鄰為壑」的補貼競賽，加劇世貿組織成員之間貿易摩擦風險，不利於全球應對氣候變化的努力。

中方敦促美方遵守世貿組織規則，取消該法案中歧視性和扭曲性的內容，切實履行二十國集團峇里島領導人峰會宣言關於貿易和氣候環境政策應符合世貿組織規則的承諾。

中方的發言得到瑞士代表團的呼應。瑞方表示，貿易政策在應對全球氣候變化方面發揮着重要作用，瑞士對美方相關法案中歧視其他成員同類產品的做法表示關注。瑞方強調，與貿易相關的環境政策必須是非歧視性的，並符合世貿組織規則。

針對美國近期出台的對華半導體出口管制新規以及《晶片和科學法案》等擾亂全球半導體產業鏈和供應鏈的系列措施，中方指出，相關政策有違美方此前在產業補貼和出口管制問題上的一貫立場，反映出美方在國際經貿規則問題上奉行「雙重標準」。美方不僅自身泛化「國家安全」、濫用出口管制，涉嫌違反世貿組織規則，還通過實施「長臂管轄」強迫其他成員以違反世貿規則的方式來遵守美方的政策，這是將單邊主義做法推向極致，嚴重違反國際法中國家主權的基本原則，是典型的霸凌行徑和冷戰思維。中方援引國際貨幣基金組織和世貿組織的專家觀點，指出美方措施恐導致全球半導體供應鏈「脫鈎斷鏈」，並給全球貿易和經濟增長造成嚴重破壞，損人不利己。

中方強調，貿易戰、科技戰以及人為「築牆」「脫鈎」沒有出路，這些違反市場經濟基本原則的做法，將嚴重擾亂全球產業鏈、供應鏈和國際貿易。中方反對將經濟、貿易和科技交流政治化和武器化，敦促美方保持言行一致，儘快糾正錯誤做法，共同維護全球半導體產業鏈的穩定。