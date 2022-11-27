感恩節奇蹟　郵輪客墨西哥灣墮海　漂流逾15小時後獲救

一艘郵輪11月23日從美國新奧爾良（New Orleans）出發，前往墨西哥科蘇梅爾島（Cozumel）期間，一名男乘客在墨西哥灣（Gulf of Mexico）墮海。他最後於24日晚獲救，他在海中漂流逾15小時後大難不死，這經歷被稱為感恩節奇蹟。



這名28歲男乘客與姊妹在23日晚、即感恩節前夕一同前往郵輪「嘉年華勇氣」號（Carnival Valor，暫譯）上的酒吧。到晚上約11時，這名男子表示要去洗手間，其後失蹤。

他的姊妹在24日中午通知救援人員，指他下落不明。郵輪上職員協助搜索這名男子，「嘉年華勇氣」號更沿原路返回，以在海面上搜索。美國海岸警衛隊（U.S. Coast Guard）展開空中及海上搜救行動，並通知所有身處墨西哥灣的船隻，要求這些船員協助搜索。

搜救區域延伸超過322公里，而墨西哥灣24日晚的海水溫度僅稍高於攝氏21度，墮海人士若長時間浸在海水中，有機會因低溫症死亡。

直至24日晚上約8時25分，散貨船CRINIS號船員在路易斯安那州（Louisiana）水道Southwest Pass以南約32公里的海面位置，發現墮海的郵輪男乘客。

▼美國海岸警衛隊11月25日在Twitter上公布墮海郵輪乘客在海面漂浮的影片

Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx — USCG Heartland (@USCGHeartland) November 25, 2022

海岸警衛隊直升機將他送到新奧爾良一個機場，讓緊急醫療人員為他檢查。他其後被送院，海岸警衛隊指他25日早上時情況穩定。

海岸警衛隊搜救協調員格羅斯（Seth Gross）25日對美媒表示，救援人員無法確定這名男乘客身處海水中的確實時間，但有可能已超過15小時。格羅斯說，如果這名男子墮海時間真的有那麼長，那絕對就是他聽說過的最長時間，這可被稱為感恩節的奇蹟之一。

這名男子獲救時能說出自己的名字，也能確認他是墮海人士。雖然他出現體溫過低、受驚及脫水的迹象，但他可走路以及與人交流。海岸警衛隊成員格雷夫斯（Ryan Graves）25日對美媒說，這名男子沒明確地說明他為什麼會墮海，或具體是什麼時候墮海。