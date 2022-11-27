世界盃︱英格蘭與威爾斯球迷互毆　西班牙酒吧外亂鬥　警介入調查

卡塔爾（Qatar，又譯卡達）世界盃如火如荼舉行中，據多間英媒11月26日報道，不少英國球迷到西班牙特內里費（Tenerife）觀看球賽及享受較暖和天氣，但25日有一群英格蘭球迷與威爾斯球迷在當地一間酒吧外爭執，繼而動武，影片在網絡熱傳。



影片顯示有數十人在名為Revolution的酒吧外群鬥，期間不但有多人互相拳打腳踢、起飛腳，更有人把椅子擲向其他民眾。酒吧位於特內里費島上。

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《每日郵報》指，片內有多人身穿英格蘭隊或威爾斯隊球衣，也有人戴着具有威爾斯特色的漁夫帽。

Wales and England fans clash in Tenerife.



Some Wayne Hennessey impressions.



The same bloke being punched to the ground by a Wales fan and an England fan.



Accurate chair-throwing.



The beautiful game.



(Vid: @Hauvetime)pic.twitter.com/QwWWIvcemM — Gareth Davies (@GD10) November 26, 2022

英國《電訊報》指，相信事件是發生在英格蘭與美國隊的比賽後，即25日晚上。不少網民批評打鬥雙方的行為，有網民留言指「多麼糟糕的英國足球『廣告』。一堆已經成年的男人為22名男子在一片草地上踢波的結果而爭執。」

西班牙傳媒報道，事件中有數人受傷，警方已介入調查。

英格蘭與威爾斯雙雙打進今屆世界盃決賽周，並同樣在B組，兩隊將在香港時間11月30日凌晨早上3時對賽。