卡塔爾世界盃2022開鑼　英國調查：47％英格蘭球迷準備好「射波」

卡塔爾（Qatar，又譯卡達）世界盃正式開鑼，B組英格蘭對戰伊朗的賽事會在香港時間11月21日晚上9時開賽。在此前夕，英國一項調查顯示，有47%的受訪英格蘭球迷承認有意在這屆世界盃「射波」，即裝病向公司請假。



英媒KentLive在17日報道，調查由博彩企業帕迪鮑爾（Paddy Power）委託公司Research Without Barriers所做，共訪問2,002名英格蘭與威爾斯球迷，結果47%受訪英格蘭球迷有意在世界盃期間的某些時候「射波」，在受訪威爾斯球迷內的比例則是41%。

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在受訪英格蘭球迷中，僅得3%表示會預先使用年假向僱主告假，13%更表示計劃在每場撞上辦公時間的比賽都告病假。

由於時差關係，「三獅軍團」英格蘭對陣伊朗的第一場分組賽會在英國打工仔辦公時間內的下午1時開波，之後對戰同組美國隊、威爾斯隊的比賽則在夜晚7時上演，若然晉級，英格蘭有可能在下午3時或下午7時開賽。

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