金正恩「正牌女兒」曝光後　朝鮮官媒刪去早前被誤認女童表演片段

朝鮮11月19日正式公開領導人金正恩女兒的照片，有韓媒發現消息正式公開後，朝鮮中央電視台在重播中刪去一名早前在官方活動中現身、被推測為「金正恩女兒」的女童的表演片段。



朝鮮9月舉辦建國74年周年紀念活動，一名短髮、衣着與眾不同的女童在官媒播放的片段內頻頻有特寫鏡頭，加上金正恩觀賞表演時滿臉笑容，第一夫人李雪主更在表演結束後上前擁抱女童，輕拍她的後背。當時《每日郵報》引述中國專家推斷，女童可能是金正恩的二女兒，據傳名為金朱愛（音譯）。

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至朝鮮在11月18日試射洲際彈道導彈，領袖金正恩現場指導，與過往不同的是，朝中社之後報道了金正恩攜同妻女出席，朝中社首次公開金正恩女兒的照片，與之前在官媒片段內出現的女童並非同一人。

圖為11月18日，朝鮮試射洲際彈道導彈，金正恩攜同妻女到現場指導（AP）

韓聯社26日報道，朝鮮中央電視台19日中午重播紀念活動影像時，片段仍未作出改動，但在當日下午3時官方發布金正恩真正女兒的照片後，當日下午5時的重播影像剪去女童的表演片段，被換上另一名女童的表演錄像。

報道評論指，金正恩女兒身份牽涉朝鮮主張的「白頭山血統」論，朝鮮刪去相關片段，或意味當局意識到國際社會接連報道的情況。

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