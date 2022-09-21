朝鮮官媒狂拍特寫兼獲李雪主擁抱 神秘女童與金正恩關係不尋常？
撰文：聯合新聞網
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朝鮮日前舉辦建國74年周年活動，其中有一幕兒童表演引發外界關注。
一名短頭髮、穿着粉色洋裝的女孩頻頻被朝鮮官媒特寫，台下的朝鮮領導人金正恩滿臉笑容，就連第一夫人李雪主還在表演結束後，衝上前揉女孩的後背。
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根據媒體《NEWS 1》報道，朝鮮日前舉辦建國74年周年活動，在兒童合唱團表演橋段時，朝鮮官媒頻頻將鏡頭對準一名「神秘女孩」，該名女孩留着短頭髮，穿着粉色連身裙繫紅領帶，仔細一看，還是台上唯一穿着「白襪」的兒童。
《NEWS 1》指出，朝鮮官媒給了女孩兩次特寫，這很不尋常，因為合唱團是所有表演者集體演出，沒有所謂的「主演」、「主角」。
朝鮮官媒也將鏡頭轉到台下的金正恩和金與正，兩人看得津津有味、笑容滿面，目光沒有從表演移開。而第一夫人李雪主在表演結束後，更是衝到台前給「神秘女孩」擁抱，輕揉女孩的後背。
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《NEWS 1》引述一名專家表示，這名女孩結束表演後，不像其他孩子急着靠近金正恩夫婦，反而很冷靜維持合唱團秩序。有中國專家說道「這女孩看起來和其他孩子很不一樣」，美國高級分析師更大膽推測，「這女孩可能是金正恩的女兒」。
《NEWS 1》則表示，朝鮮官媒不會那麼輕易曝光領導人的直系親屬，尤其是他們的孩子，這個「粉衣女孩」也可能不是金正恩女兒。但就算不是，也是與金氏家族關係密切、需要特別照顧的孩子。
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