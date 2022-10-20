美國加快生產HIMARS　首批2024年運抵台灣

美國2024年把首批M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS，簡稱「海馬斯」）運到台灣。



台灣《自由時報》18日稱，台灣向美國訂購29套HIMARS，將分兩階段付運台灣，首批11套2024年運到，第二批18套及相關武器系統2027年年底前運抵台灣。

台灣2022年8月時稱，合約規模擴大至向美訂購29套。

跟「海馬斯」一起售台的，還有陸軍戰術導彈系統（ATACMS），射程可達約300公里。美國合計向台售出84枚。另外，美國售台「精準火箭」達864枚。

HIMARS製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin）行政總裁泰克利特（Jim Taiclet）稱，公司出產的海馬斯、制導多管火箭系統（Guided Multiple Launch Rocket Systems，GMLRS）以及和雷神公司（Raytheon Company）合作生產的標槍反坦克導彈系統，引起美國軍方及國外客戶莫大興趣。

泰克利18日在公司發布財報時宣布，將加快生產HIMARS，把年產量從60套提升到96套。

截至10月14日，美國已向烏克蘭運送38套HIMARS。美國在9月宣布的最新援軍計劃中，包括再向烏提供18套HIMARS，但這一批尚未生產，可能要數年後才能交付基輔政府。