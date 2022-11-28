卡塔爾世界盃︱外媒：央視轉播賽事刪走大部份觀眾無戴口罩鏡頭

世界盃賽事正在卡塔爾（Qatar，又譯卡達）上演，據外媒11月27日報道，中國官媒央視轉播賽事的時候，大部份看台觀眾無戴口罩的鏡頭消失，改以球員、領隊或教練的畫面取代。此話題在微博也引起不少討論。



法媒報道，在11月27號日本對戰哥斯達黎加的轉播中，央視以球員、球隊職員或球場等畫面取代了無戴口罩觀眾的特寫鏡頭。

網絡平台抖音也有直播世界盃賽事，報道指，與抖音版本相比，央視的人群鏡頭更少，有一些是展示遠距離的人群畫面，也很難辨認各人的面孔。

網絡也湧現了一些對比央視與其他直播鏡頭的片段：

This is amazing. Due to the backlash from Chinese fans seeing unmasked crowds in Qatar, Chinese TV is now replacing live crowds shots during games and instead cutting to close-ups of players and coaches. pic.twitter.com/vg0qozUawc — Mark Dreyer (@DreyerChina) November 27, 2022

報道提到，中國是最後一個主要經濟體仍在嘗試通過快速封鎖、長期隔離和大規模檢測活動來遏制新冠肺炎（COVID-19）傳播，但漸引來質疑，北京與上海開始出現示威。

央視轉播世界盃的處理手法在微博也引起討論，並有人上傳對比抖音版本與央視版本的畫面片段。有網民稱「這幾天比賽隨便看過幾場肯定都有印象，央視信號頻繁切航拍和替補席機位」、「還想看看美女觀眾呢」，也有人談到怪不得這兩天轉播這麼奇怪。

另據有微博用戶發文指出，央視並沒有刪走所有觀眾的特寫鏡頭，上傳了比利時對摩洛哥時的觀眾慶祝畫面，指「陰謀論的可以省省。」但之後隨即有不少人回覆指，是留了少部份，刪了大部份。

▼部份網民的評論▼