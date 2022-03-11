北京冬殘奧｜反戰發言遭翻譯員「忽略」　殘奧委會主席促央視解釋

在北京冬殘奧會開幕禮上，國際殘奧委會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）發表演講，但有關反戰內容在中國官方電視台中央電視台（CCTV）轉播時未獲翻譯，國際殘奧委會要求央視解釋，帕森斯3月10日稱正等待央視答覆。



2022年3月4日，在北京冬殘奧會開幕式上，中國運動員入場。（AP）

據彭博社報道，在北京冬殘奧會3月4日開幕禮上，帕森斯用英語發表演講說，稱「21世紀是對話和外交的時代，而不是戰爭和仇恨的時代。」帕森斯又說，奧運會和殘奧會期間和平的奧林匹克休戰「是193個成員國在第76屆聯合國大會上一致通過的一項聯合國決議」，並指「它必須得到尊重和遵守，而不是被違反」等。

帕森斯說，他對世界正在發生的事件感到「震驚」，但未特別提及俄羅斯，也未提及俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

在央視的轉播中，帕森斯上述譴責戰爭的講話內容遭中文翻譯員「忽略」，據《紐約時報》指，約有一分鐘的內容未獲翻譯，手語翻譯也暫時停止，也有法媒質疑，轉播時帕森斯的發言似乎一度遭降低音量。

2022年3月4日，北京冬殘奧會開幕式在中國國家體育場鳥巢舉行。（AP）

中央電視台的評論集中在帕森斯對中國的讚揚上，尤其是中國為奧運會修建的基礎設施。

國際殘奧委會發言人斯賓塞（Craig Spence）3月5日稱已注意到相關報道，並要求央視做解釋。

帕森斯10日接受法媒訪問時稱，仍未收到央視的答覆，正在等待。