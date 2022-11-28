烏克蘭｜英國高精確導彈已輸烏　辛偉誠：2023年或增軍援

英國國防部11月27日在Twitter上宣布，英國已向烏克蘭提供高精確度導彈「硫磺-2」型導彈。英媒11月27日稱，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）11月28日可能會宣布維持或增加對烏克蘭的軍事援助。



英國國防部11月27日在Twitter發文稱：「作為整套援助計劃的一部份，英國已向烏克蘭武裝部隊提供「硫磺-2」型導彈，這是一種精密引導導彈（precision-guided missile）。」帖文指，這項援助在阻止俄羅斯推進方面，發揮關鍵作用。

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 27, 2022

俄羅斯自2月24日開始入侵烏克蘭以來，包括英國在內的歐美多國持續向烏克蘭提供資金及武器援助。

《衛報》11月27日稱，辛偉誠28日會在他上任後首個外交政策演講中，宣布英國會在2023年維持或增加對烏克蘭的軍事援助。

除了英國，韓國亦被指是向烏克蘭供應武器的國家之一。

《華爾街日報》11日稱，韓國通過與美國的軍售協議向烏克蘭提供武器。韓國防部副發言人文洪植11月28日回應稱，韓國製炮彈最終使用者為美軍的前提條件不變。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月底稱如韓對烏提供武器，兩國關係有可能破裂。《東亞日報》10月29日稱普京就此事對韓警告，情況罕見。