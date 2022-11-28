南非研究： 新冠病毒新變種株傳染力更強

南非的非洲衞生研究所發現，新的新冠病毒變種毒株傳染力會更強，會造成更多人病倒。



南非是最先發現新冠病毒Beta和Omicron毒株之地，在南非德班的非洲衞生研究所（Africa Health Research Institute）是率先測試新冠疫苗對抗Omicron的機構。

該研究所從一名確診新冠的愛滋病患者身上採集樣本進行研究，結果發現新冠病毒在6個月內進化得更有攻擊力，表明新變種毒株可能比目前流行的Omicron更有傳染力。

根據研究人員在星期四（11月24日）發布的研究結果，在那6個月的初期，新冠病毒在愛滋病患者體內的細胞融合和致命程度，與Omicron BA.1變種毒株相等，但隨著新冠病毒進化，其細胞融合和致病程度上升，達到與新冠原始毒株相似的水平。

由西加爾（Alex Sigal）領導的這項研究表明，新冠病毒會繼續變異，新的變種毒株可能比Omicron更強，可能會導致更嚴重的病況及增加死亡風險。這意味着新冠病毒在長期演化中不一定會減弱，相反的它可能更強。

不過，這項研究尚未經過同行評審，並且只是對一人樣本的實驗室研究。

此前，西加爾及其他科學家曾提出，Beta及Omicron毒株可能在免疫力受抑制的群體例如愛滋病患體內進化而來，這是因為免疫力受抑制的人康復時間較長，病毒有機會在這些人發生變異，並且變得更善於躲避人們接種疫苗後所產生的抗體。

去年11月，南非首次從新冠病例樣本中檢測到新冠B.1.1.529變種毒株，並通知了世界衛生組織。世衛隔日召開緊急會議，將B.1.1.529病毒列為「須關切的變種」（variant of concern）的變異毒株，並用第15個希臘字母Omicron（Omicron）將之命名，要求各國加強監測和測序工作。隨後，全球多地陸續發現Omicron毒株，它迅速成為大部分地區的主流毒株，引發新一波疫情。

本文獲《聯合早報》授權轉載

