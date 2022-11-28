加拿大印太戰略倡與台加強合作　台灣：肯定與誠摯歡迎

加拿大11月27日公布「印太戰略」，指當局將積極投入資源，加強與台灣合作，並反對任何威脅台海現狀的單方面行徑。台灣政府28日對此表達肯定及誠摯歡迎。



台灣政府28日發新聞稿稱，對加拿大在「印太戰略」中所宣示的新政策方向，尤其加強對台合作以及維繫台海和平穩定的重視，表示肯定與誠摯歡迎。

台方強調，台灣與加拿大是理念相近夥伴，共享自由民主價值，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，又指台灣將持續與加拿大等理念相近國家加強全球夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

加拿大27日發表「印太戰略」，指「中國是個日益具破壞性的全球強權」，當局將平衡應對與華關係及加強印太地區多元關係，反對任何威脅台海、東海及南海現狀的片面行徑。戰略報告多處提及台灣，指加拿大將加強台加關係的多面向交往，就經貿、科技、供應鏈等領域深化合作，並在支持台灣韌性的同時，提升台加經貿以及人民對人民的連結。

中國駐加拿大大使館發言人同日回應新「印太戰略」表示，中方對此表示強烈不滿，堅決反對，又指加拿大對中國內外政策的解讀、對中國共產黨領導地位的理解完全錯誤，又指加拿大在亞太地區搞地緣對抗，必將遭到地區人民的唾棄。