習近平晤蒙古總統　稱積極推進中俄天然氣管道過境項目

蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaa Khurelsukh）訪華，中國國家主席習近平11月28日下午在北京人民大會堂與呼日勒蘇赫舉行會談。習近平表示雙方會積極推進中俄天然氣管道過境項目。



習近平稱，兩國主管部門要繼續密切對接，早日開通互聯互通新通道，積極推進中蒙俄經濟走廊建設以及中俄天然氣管道過境蒙古鋪設項目。

他指中方願與蒙方互相尊重彼此獨立、主權、領土完整，尊重各自選擇的發展道路，在涉及對方核心利益和重大關切的問題上互相支持。

他說中方願與蒙方擴大經貿、能源礦業、互聯互通等重點領域合作，拓展訊息技術、畜產品深加工等領域合作。

中國國家主席習近平（右二）11月28日會見蒙古總統呼日勒蘇赫（左二），並在人民大會堂北大廳舉行歡迎儀式。這是習近平和夫人彭麗媛（右一）同呼日勒蘇赫和夫人寶勒爾策策格（左一）合影（新華社）

習近平強調，中蒙同為亞太地區發展中國家，在國際和地區事務中具有廣泛共同利益，中方願與蒙方密切協調配合，共同捍衛真正的多邊主義，抵制陣營對抗，維護國際社會團結合作。

呼日勒蘇赫表示，蒙方願與中方密切政治交往，堅定互相支持，尊重彼此選擇的發展道路，加深蒙中鋼鐵般的友誼。他重申，蒙方堅定奉行一個中國政策，這一政策不會發生任何改變。他指中國是愛好和平的國家，歷史上從未侵略過其他國家，而且真心誠意幫助其他國家發展。他說蒙方願與中方加強戰略對接，共建「一帶一路」，擴大加深經貿、投資、礦產能源、基建設施、應對氣候變化、綠色發展、荒漠防治等領域合作，推進中蒙俄經濟走廊建設。

雙方發表《中華人民共和國和蒙古國關於新時代推進全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿、投資、海關、荒漠化治理等多份雙邊合作文件。