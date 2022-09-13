從最大煤礦連接中蒙邊境：蒙古新鐵路通車

9月9日，蒙古國總統呼日勒蘇赫出席塔旺陶勒蓋煤礦（TT礦）至嘎舒蘇海圖口岸（Tavantolgoi-Gashuunsukhait）鐵路開通儀式，宣佈蒙古國自主建設的重載鐵路、一級鐵路正式通車。「這是一條蒙古國的發展之路，投資之路，機遇之路」，呼日勒蘇赫在致辭中如此評價道。在近幾年國際地緣政治和疫情形勢嚴峻的情況下，他謹代表蒙古國人民對該鐵路如期通車表示「由衷的感謝和熱烈的祝賀」。



塔旺陶勒蓋煤礦位於蒙古國南部，距中蒙邊境直線距離約180公里，距內蒙古的甘其毛都口岸約245公里，探明儲量約15億噸，預計儲量超64億噸，是蒙古最大煤礦，也是目前世界上尚未完全開發的最大露天焦煤礦之一，且品質十分優良。

據官方介紹，鐵路鏈接塔旺陶勒蓋煤礦和中蒙邊境蒙方一側的嘎舒蘇海圖口岸，全長233.6公里。塔旺陶勒蓋煤礦出口能力有望大增、運輸成本降至四分之一，預計可創造約2000個就業崗位。鐵路開通將有助於蒙古對華以及經中國港口向第三國出口礦產的能力，將為日後開闢中蒙第二條鐵路通道奠定基礎。

據蒙通社和蒙古國總統網站報道，9月9日，在蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）、總統辦公廳主任索德巴特爾、交通運輸發展部長賓巴朝格特、礦業與重工業部長鋼巴特爾、經濟發展部長呼日勒巴特爾以及多名議員、承建企業人員近千人的見證下，塔旺陶勒蓋煤礦首列煤炭貨運列車啟動發往嘎舒蘇海圖口岸。

「今天，你我共同見證塔旺陶勒蓋煤礦至嘎舒蘇海圖口岸鐵路開通這一歷史性事件，我非常高興」，在致辭中，呼日勒蘇赫難掩激動之情，稱讚這條「一流」鐵路將成為蒙古國未來發展的催化劑。

9月9日，塔旺陶勒蓋煤礦（TT礦）至嘎舒蘇海圖口岸鐵路正式開通。（蒙古國總統網站）

呼日勒蘇赫表示，在近幾年國際地緣政治和疫情形勢嚴峻的情況下，他謹代表蒙古國人民對該鐵路如期通車表示「由衷的感謝和熱烈的祝賀」。

「這是一條蒙古國的發展之路、投資之路、機遇之路，也是通向未來的大門」，呼日勒蘇赫說道。

塔旺陶勒蓋煤礦至嘎舒蘇海圖口岸鐵路是蒙古國自主建設的重載鐵路和一級鐵路，該鐵路主線全長233.6公里，設2個車站、6個道口、16座橋樑。

據蒙通社和蒙古國官方數據，鐵路通車後，蒙古國焦煤和動力煤年出口能力將從1000萬噸，增加到3000萬噸至5000萬噸，煤炭出口收入將翻一番。同時，塔旺陶勒蓋煤礦至嘎舒蘇海圖口岸的出口貨物運輸成本將降至四分之一，從47美元降至12美元。鐵路還將創造新的工作和發展機遇，初步預測可創造約2,000個固定工作崗位，為政府創造每年4400萬美元的稅收。

塔旺陶勒蓋煤礦（TT礦）至嘎舒蘇海圖口岸鐵路的開通，開闢了中蒙第二條鐵路通道。

此外，隨着鐵路開通，草場退化、揚塵、噪音、土壤和空氣污染等生態破壞情況預計將減少74%。

另據發改委網站8月消息，國家發展改革委與蒙古國財政部、交通運輸發展部貫徹落實兩國領導人共識和兩國政府聯合聲明關於加快推進已商定的鐵路口岸建設的要求，通過友好協商，簽署了關於確認甘其毛都—嘎舒蘇海圖口岸跨境鐵路接軌方案的諒解備忘錄。備忘錄的簽署有利於加快推進蒙南向鐵路與中方鐵路接軌，對提升中蒙基礎設施互聯互通水平、深化產業與投資務實合作具有積極作用。

人民網稱，這將為開闢蒙中第二條鐵路通道提供法律基礎。

實際上，蒙古國為塔旺陶勒蓋煤礦（TT礦）至嘎舒蘇海圖口岸鐵路的建設開通已籌備已久。

由於地處內陸，蒙古國經濟發展自然而然地需要與鄰國建立戰略連接和貿易口岸。截至目前，蒙古國與中國共有13個貿易口岸，主要出口煤炭、鐵礦石和銅精礦。幾十年來，蒙古國的出口依賴於前蘇聯的鐵路系統和高速公路，大部分貿易量使用卡車運輸。現在，由於基礎設施的限制，蒙古國的出口能力發展不足。

蒙古總統呼日勒蘇赫在新鐵路開通儀式上致辭。（蒙古國總統網站）

2018年8月，蒙古國政府發布第242號決議「關於加強塔旺陶勒蓋煤礦至嘎舒蘇海圖口岸鐵路項目的決議」，同時成立「塔旺陶勒蓋鐵路」有限責任公司，並確定項目實施方。根據該決議，相關公司和承建方需在四年內完成鐵路的建設和運營。

今年2月，蒙古國總理奧雲額爾登訪華期間，兩國政府敲定了三個主要鐵路項目的蒙中過境點，它們都連接了中國和蒙古國礦產豐富的南戈壁。

除塔旺陶勒蓋煤礦至嘎舒蘇海圖口岸鐵路外，另兩條鐵路分別為：塔旺陶勒蓋至宗巴彥鐵路全長416.1公里，預計將在10月前完工，可增加1,500萬噸貨物的運輸能力；宗巴彥至杭吉鐵路全長226公里，將抵達中蒙邊境蒙方一側的杭吉口岸，項目已在3月破土動工，目標出口量2,000萬噸。

美國《外交雜誌》網站5月報道稱，這三條鐵路預計在今年年底前完工，將對商品市場產生巨大影響，讓中國和俄羅斯能夠向內陸尋找貿易機會，尤其是煤炭和金屬等大宗商品——這將增加兩國的能源安全，減少受到制裁壓力的影響。

本文獲觀察者網授權轉載，原題為《蒙古這條重載鐵路通車，從最大煤礦修到中蒙邊境》。

