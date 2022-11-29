加密貨幣圈寒冬　LINE旗下交易所BITFRONT終止運作

日本企業LINE旗下、於美國成立的加密貨幣交易所BITFRONT於11月28日宣布終止運作，停止新用戶註冊，現有客戶可在2023年3月底前提取資金。BITFRONT發聲明指，這決定與一些涉不當行為的交易所，以及它們涉及的議題無關。



BITFRONT在聲明中提及，為繼續發展LINE區塊鏈生態系統及LINK代幣經濟，公司需關閉BITFRONT。公司指，此決定是為LINE區塊鏈生態系統的最大利益而作出。

聲明指，自11月28日起，BITFRONT停止讓新用戶註冊、停止信用卡付款服務。自12月12日起，LN/LN利息產品結束運作、LN/LN利息產品的追加存款及利息支付服務結束。

自12月13日起，公司會支付12月5日至12月11日的存款利息、強制提取LN/LN利息產品的所有存款和利息。自12月30日起，停止加密貨幣和美元存款、停止交易、停止開放API服務、取消未結訂單。

根據BITFRONT所指，客戶可以在2023年3月31日前提領資金，之後便會停止提款服務。在2023年3月31日後，美國客戶可在他們所屬的州份申請認領他們的資產、來自全球其他地方的客戶可透過美國特拉華州（Delaware）申請認領他們的資產。