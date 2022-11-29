BlockFi破產│受FTX拖累　加密貨幣借貸平台BlockFi宣布破產

加密貨幣市場震盪餘波未了，繼平臺FTX倒閉後,，與FTX財務關係密切的BlockFi在11月28日同宣破產。



BlockFi及其八家附屬公司28日向美國新澤西州破產法院提交破產申請，根據BlockFi提交給美國破產法院的檔案，該公司的債權人超過10萬，估計資產和負債均在10億至100億美元之間。

圖為11月28日，手機顯示的BlockFi網頁。黃字顯示了公司已申請了破產。（AP）

Ankura Trust Company是BlockFi最大債權人，擁有價值約7.29億美元的無擔保債權，其次是FTX US的無擔保債權2.75億美元，和美國證券交易委員會的3000萬美元。

BlockFi表示，將重點追償交易對方，包括FTX欠其的所有債務。

BlockFi由Zac Prince和Flori Marquez於2017年創立，以客戶的加密貨幣資產作為抵押，向客戶提供貸款。公司得到了Thiel Capital分拆的Valar Ventures投資。另根據PitchBook Data的資料，Bain Capital（貝恩資本）、Tiger Global Management和Winklevoss兄弟的基金也是投資者之列。

由於FTX破產程式仍在進行中，該公司預計從FTX追討欠款的過程將被推遲。BlockFi表示，公司手頭有近2.57億美元現金，正計畫通過大幅削減開支的內部計畫，協助公司重組。

外界預料，隨着FTX倒閉及加密貨幣崩盤，會有更多公司步上BlockFi的後塵。因加密公司之間的關係密不可分，這互相投資對方公司、甚至互相出借出加密幣和資本，這代表著FTX的破產可能波及其他公司。

BlockFi破產消息一出後加密貨幣應聲下跌，其中比特幣跌近3%、以太幣跌近5%。