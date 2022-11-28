市值曾達235億　香港加密貨幣公司創辦人睡夢中去世　享年30歲

加密貨幣領域最近禍不單行，在加密貨幣交易所FTX宣布破產後，市值一度達到30億美元（約235億港元）的數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）11月23日猝死，年僅30歲。



澳洲ABC新聞報道，總公司設在香港的Amber Group發聲明宣布庫蘭德的死訊，表示他在睡夢中去世。

Amber Group在官方網站公布庫蘭德（Tiantian Kullander）的死訊（網站截圖）

聲明說，庫蘭德「是很棒的合作夥伴、真正的朋友，在公司發展的每個階段，他都全心全意投入工作」。

Amber Group表示，公司不會因為庫蘭德的過世而停擺，會持續經營下去。

【延伸閱讀】不只Bitcoin 十大最矚目加密貨幣 有一種由惡搞變幣圈寵兒（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 23

曾在高盛（Goldman Sachs ）與摩根史坦利（Morgan Stanley）工作過的庫蘭德於2017年與同事共同創立數位資產管理公司Amber Group，在2022年年初的市值一度達到30億美元（近235億港元）。

加密貨幣交易所FTX宣布破產後，波及整個加密貨幣產業，庫蘭德也對外發表聲明，表示FTX破產的確有影響Amber Group，但Amber Group只有不到10%的資產放在FTX，因此公司仍然能正常營運。

延伸閱讀：

鴻海鄭州廠獎勵留下員工 發放每月最多56K獎金

上海數商協會揭牌 數據交易加速形成

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】