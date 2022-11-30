美國發中國軍力報告：對台4大可能軍事行動列出　留意「這一年」

美國國防部高級官員在公布美國對中國軍事實力的最新評估報告時預計，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、佩羅西或波羅西）訪問台灣以來解放軍針對當地的高壓態勢會保持下去。



（編按：美國國防部11月29日依循「2000財年國防授權法案」（NDAA）向國會遞交長達196頁的年度《中國軍力報告》，詳述中國軍事發展以及對外作為，檢視期間為2021年整年度。）

彭博社引述這位不願具名的官員說，中國大陸在台灣周圍實施的海空軍事行動，顯然意在威嚇和拖垮台灣領導人。解放軍的行動包括越過台灣海峽中線。

美國認為沒有跡象顯示大陸攻台在即，但他們相信中國希望至少在2027年之前具備發動攻勢的能力。五角大樓官員稱，這也是中國在2049年前成為全球最強軍事力量的宏大目標的組成部分。

這位官員說，佩洛西8月之行以來，中國的海空行動還沒有恢復到之前較低的程度，表明激進和不安全的行為成了一種新常態。

官員還告誡說，高壓態勢可能導致2001年4月的美中撞機事件重演。這個被很多人遺忘的事件是時任美國總統小布殊面對的第一次重大外交政策危機。

報告稱，除了上述持續存在的風險外，中國大陸「可能針對台灣的軍事行動有很多選項，伴隨着不同程度的可行性和相關風險」，其中包括空中和海上封鎖、發起全面兩棲進攻，奪取離島或整個台灣等。

五角大樓星期二（11月29日）向國會提交的中國軍力年度報告還凸顯，美國對中國不斷擴大的陸基、空基和海基三位一體的核打擊力量不斷擴大感到不安。同時，中國的常規空軍「正在迅速追趕西方空軍」，常規火箭軍部隊今年試射的導彈超過了任何其它國家，聯勤部隊的遠程地面支援能力也得到了加強。

五角大樓還說，中國「可能加速了核武庫擴張」，並有望在2035年前擁有約1500個核彈頭，遠高於目前估計的400枚和2030年的1000枚。

同時，中國還在開發新的戰力，包括地面激光和太空機械人，以及針對其它軌道物體的增強監控功能。

報告稱，中國在2021年繼續為固體燃料洲際彈道導彈建造了三個單井發射區，並計劃至少增加300個發射井。

雖然中國在繼續擴大核武庫，但它核彈頭數量仍遠遠低於美國目前的3750枚。

本文獲《聯合早報》授權轉載

