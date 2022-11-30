澳洲前總理莫里森秘密兼任部長國會譴責　國史首次

澳洲國會11月30日表決通過譴責前總理莫里森（Scott Morrison）在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間秘密兼任5個部門職務的動議，指責莫里森的行為削弱澳洲人民對政府的信任。



英媒報道，由澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）所屬的執政黨工黨提出的譴責動議，在下議院以86票贊成、50票反對的表決結果獲得通過。

這是澳洲國會首次向一名前總理發出譴責，盡管這只是一個象徵性的動議。

阿爾巴尼斯在國會辯論這項動議時說，他支持譴責動議，因為「我們的民主十分寶貴」「我們不能輕忽自滿」。

來自自由黨的莫里森在國會投票前說：「對於那些準備在今天投票支持這項譴責動議的議員們，我只是建議他們停下來思考一個問題——你們有沒有遇過一個完全未知的危機？」

莫里森繼續問：「在那樣的情況下，你們有能力確保所有的決定都是正確的嗎？」

莫里森此前辯稱，他在疫情期間兼任衞生部、財政部、國庫部、資源部和內政部的職位，是合法的，而且是必要的。他說，這麼做是為防止有關部長受疫情影響而無法執行任務。

莫里森在5月大選中被阿爾巴尼斯擊敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

