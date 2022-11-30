BlockFi破產︱逾3.5億美元資產凍結在FTX　SEC將先獲賠而非散戶？

加密貨幣交易所FTX破產引發連環風暴，與其財務關係密切的BlockFi也在11月28日申請破產保護，據代表律師29日披露，BlockFi有3.55億美元（約27億港元）的資產遭凍結在FTX平台內，若加上BlockFi借貸給FTX姊妹公司Alameda Research的6.71億美元（約52億港元），合計金額超過10億美元。



在11月較早前，Alameda Research對BlockFi的6.71億美元欠款違約，BlockFi也受累暫停了提款服務，至28日宣告申請破產保護。

如今加密貨幣新聞網站CoinDesk報道，據BlockFi代表律師Joshua Sussberg向法庭透露，BlockFi還有3.55億美元（約27億港元）資金遭凍結在FTX平台內，未能取出。

已逾百家企業跟隨FTX聲請破產（點圖放大看相關分析）：

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業界律師：SEC或先獲賠

BlockFi指資產和負債均在10億至100億美元之間，公司目前有約2.57億美元的現金在手。但CoinDesk引述專門研究加密貨幣規例的律師指，由於BlockFi尚拖欠對美國證券交易委員會（SEC）的約3000萬美元罰款，預料BlockFi要先還款給SEC，而不是散戶，散戶有可能無法取回自己的金錢。