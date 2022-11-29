FTX連環風暴BlockFi也倒下　歐美政界再倡加強監管　KOL也成目標

加密貨幣交易所FTX破產引發市場震盪，多家相關企業接連倒閉，包括最新的BlockFi，投資者損失慘重。FTX風暴引發歐美政界批評加密貨幣市場監管不足，籲政府制訂更嚴格的規範措施。歐盟也通過法案，要求名人如KOL（關鍵意見領袖）等在推廣加密貨幣時釐清相關財務風險。



FTX風暴引發連鎖效應，加密貨幣企業BlockFi在11月28日也申請破產保護（BlockFi官網）

歐美政界促全面監管

FTX崩潰後，造成更多加密貨幣企業連環倒下，美國證券交易委員會（SEC）等監管機構面臨更大壓力。

英媒報道，美國眾議員埃默（ Tom Emmer）把矛頭直指向SEC主席根斯勒（Gary Gensler），認為SEC未做好本分工作。過去曾透過Twitter招募比特幣礦工的美國參議員拉米斯（Cynthia Lummis）也主張，FTX崩潰風波是一個契機，國會議員應藉此機會加以了解加密貨幣，進行適當監管。

在歐洲方面，歐洲央行官員麥考爾（Elizabeth McCaul）指，FTX風暴為全球監管機構敲響警鐘，應就加密貨幣監管展開對話，在現有框架之間進行高度協調，以免出現漏洞。英格蘭銀行副行長坎利夫（Jon Cunliffe）亦表示，加密貨幣及相關服務應受更嚴格監管。

名人效應吸投資 KOL成監管目標之一

各國政界人士要求增強監管呼聲日高，KOL也成為受監管目標之一。事實上歐盟10月已通過法案，要求KOL等有影響力者釐清與加密貨幣相關的財務風險。新加坡亦在制訂更嚴厲的措施，只允許加密公司在自身平台宣傳產品，並禁止KOL等有影響力者在社交媒體上推廣加密資產交易。

美國名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）更在10月捲入官非，被指在Instagram宣傳加密幣等未有披露收取宣傳費，結果與SEC達成和解，要支付126萬美元（約982萬港元）罰款。SEC主席根斯勒當時指「案例也提醒名人與其他人，法律要求他們向公眾披露為推廣證券投資而獲得報酬的時間和金額」。

▼Kim Kardashian涉違規宣傳加密幣罰近千萬 美國SEC揭她IG帖價錢▼

+ 2

在FTX倒閉後，多名曾為FTX宣傳的名人，包括巴西前超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）、NBA勇士球星居里（Stephen Curry）與日本網球名將大坂直美等亦被告上法庭，被指控制、推動、協助或積極參與FTX業務，令投資者未明風險便已參與投資，造成損失。

作為新興投資工具，多家企業利用名人效應，聘請明星代言人招徠民眾投資加密貨幣。但為數不少的投資者或在充分了解加密資產的性質以前，已注額投資，風險相當高，監管部門也正關注到此點，希望減少胡亂入場者。