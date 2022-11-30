韓國貨運罷工｜談判二度破裂政府發開工令　強制350人開工

韓國國土交通部星期三（11月30日）消息，韓國政府星期二首次向罷工貨車司機下達開工令後，國土交通部隨即前往水泥運輸行業現場開展調查，並向350名貨車司機送達開工命令書。



（編按：韓國國土交通部和全國民主勞動組合總聯盟旗下貨運工會「貨物連帶本部」（下稱貨物連帶）30日就貨物安全運費制度等問題進行第二場談判，但僅進行40分鐘就談判破裂。

工會24日發起的罷工當天進入第7天。雙方11月28日就此進行的首次談判也以失敗告終。國土部於前一天向水泥貨運車主下達「開工令」。當天的談判因雙方未能縮小意見分歧而破局。）

韓聯社報道，開工命令對象的2500名水泥業貨車司機中，14%（350名）的司機被政府認定參加集體罷工行動。

國土交通部星期二對201家水泥運輸企業中的69家進行了調查，確認15家屬於運輸企業罷工，19家為貨車車主罷工。

圖為2022年11月29日，韓國義王市一名貨車工會成員為反抗政府下達的「開工令」而剃頭明志。（AP）

國土交通部星期三將繼續調查罷工主體，預計命令書送達對象將不斷增多。但由於運輸企業拒絕提供貨車車主的地址和聯繫方式，送達開工令遇到不少困難。

預計貨車司機工會的罷工成員將以關手機等方式拒絕開工令送達，以避免法律制裁。考慮到查明車主身份並完成送達尚需時日，本周末將成為罷工的重要分水嶺。

若努力送達無果，政府可採用刊報等方式公開送達，一般視公告之日起14天後生效，接到命令的貨車司機須在次日午夜前返回工作崗位，違者將面臨停止營運、吊銷執照等行政處罰，甚至被處以三年以下有期徒刑、3000萬韓圚以下罰金等刑事處罰。

圖為2022年11月29日，韓國義王市一名貨車工會成員為反抗政府下達的「開工令」在街上集會，並呼叫口號。（AP）

本文獲《聯合早報》授權轉載

