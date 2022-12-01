朝鮮勞動黨12月底召開第八屆六中全會

朝鮮於12月下旬舉行勞動黨中央委員會全體會議，總結2022年工作並指明2023年的施政方向。



據韓聯社網站引述朝中社12月1日報道，朝鮮領袖金正恩前一天在勞動黨中央委員會大樓主持召開勞動黨第八屆中央委員會第十一次政治局會議，會上決定12下旬舉行黨中央委員會第八屆第六次全體會議。全會屆時將總結2022年度黨和國家政策執行情況，並討論決定2023年度工作計劃和現階段黨與革命發展的一系列重要問題。

由於全體會議主要討論國家政策的整體方向性，預計朝鮮2023年對韓、美的戰略輪廓或將亮相，也有可能公開研發新型洲際彈道導彈（ICBM）、發射人造衛星、實施核試驗等加強國防力量的計劃。

金正恩前一天在會上說，2022年的對內外環境是革命發展道路上前所未有的困境，嚴重考驗他們的意志和戰鬥力。他指出，2023年是共和國成立75周年和祖國解放戰爭（韓國戰爭）勝利70周年，具有歷史意義，同時也是要為確保實現5年規劃奠定決定性基礎的重要一年。為此應當更加積極地制定新年度黨和國家的主要政策執行計劃，取得比2022年更大的勝利和成果。

勞動黨書記局組織書記趙甬元、內閣總理金德訓、國務委員會第一副委員長兼最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、黨中央委員會書記兼中央軍事委員會副委員長朴正天等政治局常務委員與會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

