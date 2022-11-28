金正恩頻攜女兒公開亮相　金朱愛確是朝鮮「真命天女」？

朝鮮最高領導人金正恩再次攜同女兒金朱愛亮相，一些觀察者認為她將是金正恩的接班人。



作者： 《聯合早報》首爾通訊員姜貴瑛



金正恩與女兒金愛：這張由朝鮮政府於2022年11月19日提供的、未註明日期照片顯示，朝鮮領導人金正恩（右）和他的女兒金朱愛（左）合影。金正恩11月18日視察朝鮮試射火星-17型洲際彈導導彈，攜同女兒和妻子前往觀看。（AP）

朝中社11月27日報道，金正恩和二女兒金朱愛與11月18日成功試射火星-17型洲際彈道導彈的有功人員合影，該報道並未說明活動是在哪一天進行，不過依照朝鮮媒體報道慣例，此次活動可能是在26日進行。

金正恩在合影時表示：「在以實力分出勝負的世界裏，唯有強者能捍衛國家的現在與未來。我們不該自滿於已經取得的成功，而應該讓我們的最強力量更加絕對不可逆，繼續升級無限增強的防禦力。」

金正恩與女兒金愛：這張由朝鮮政府於2022年11月19日提供的、未註明日期照片顯示，朝鮮領導人金正恩（右）和他的女兒金朱愛（左）合影。金正恩11月18日視察朝鮮試射火星-17型洲際彈導導彈，攜同女兒和妻子前往觀看。（AP）

朝中社報道，金正恩與他「最愛的女兒」一起在拍攝現場出現時，全體參加者對金正恩致以最熱烈的敬意，發出雷鳴般的「萬歲」歡呼聲。

朝鮮官媒19日首度公布金正恩帶金朱愛視察火星-17型導彈試射的照片，當時她像個小學生，身穿白色羽絨外套、腳踩紅鞋。27日發佈的照片是金朱愛第二次公開亮相，她穿着毛領長黑大衣宛如小大人。外媒指出，她和母親李雪主簡直是一個模子印出來的。

▼更多朝中社27日發布金正恩與女兒女金朱愛向開發飛彈有功者合照的照片，請點擊放大觀看：

+ 2

朝媒19日只公開六張金朱愛的照片，但27日釋出15張金正恩挽着女兒、與女兒相視而笑，以及金朱愛為有功人員鼓掌、雙手與司令握手的照片，彰顯了最高領導人女兒的氣勢。

分析：金正恩要傳達保護下一代需核武

世宗研究所朝鮮研究中心主任鄭成長指出，朝鮮《勞動新聞》19日用「親愛的子女」一詞，但27日就用「最愛的子女」稱呼她，而且朝媒強調「只追隨白頭血統，誓死忠誠」，明確表明金朱愛今後將成為金正恩的接班人。

朝鮮研究所教授梁茂進則認為，金正恩再次帶女兒出現，此舉強調只有核武力才能保障朝鮮年輕一代的未來。讓女兒站在洲際彈道導彈有功者面前，是金正恩向軍方強調「死守白頭血統」。

圖為11月18日，金正恩攜同妻女出席試射。照片中可見母女的外貌如出一轍。（AP）

不過，他也指出，如果是接班人就會被偶像化，目前還未看到偶像化金朱愛的相關宣傳活動。因此金朱愛二度亮相，還不能把她視為接班人，只能解讀為朝鮮對外發出「要保護朝鮮下一代，需要核武器」的信息。

韓國的統一研究院朝鮮研究室室長洪珉表示，金正恩帶着孩子到導彈發射現場，可能是試圖淡化「增強戰鬥力」形象。

他說，就像過去金日成夫人金聖愛、金正日妹妹金敬姬、金正恩妹妹金與正一樣，為了展現第一家庭的地位和權威，未來金朱愛公開活動的頻率可能會增加。

雖然朝鮮媒體並未透露照片中女孩的年齡與全名，不過，韓國情報當局推測，她應該是2013年出生的金朱愛。金正恩與李雪主另外還有兩個孩子，一個2010出生，一個生於2017年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

