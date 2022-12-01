全球生活成本最高城市是哪個？香港排第4　上海擠進前20

英國一個智庫12月1日公布的全球生活費最高城市排行榜顯示，新加坡和美國紐約並列榜首，香港則在第4位。



前3名

根據英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit，EIU），紐約和新加坡雙雙躍居第一，而在2021年排名第一的以色列特拉維夫（Tel Aviv），今年跌至第3名。

香港

在已公布的全球生活費最高城市排行榜中，香港2019年排第2，2020年排第3，2021年排名第5，2022年回升至第4。

彭博社指，中國6個生活成本最高的城市排名全部上升，其中上海進入前20名。

2022年全球生活成本最高城市前十名

●第1名：新加坡／紐約

●第3名：特拉維夫

●第4名：洛杉磯（美國）／香港

●第6名：蘇黎世（瑞士）

●第7名：日內瓦（瑞士）

●第8名：三藩市（美國）

●第9名：巴黎（法國）

●第10名：哥本哈根（丹麥）／悉尼（澳洲）

日本

由於利率保持在低位，日本東京的排名下降24位，目前是第39名，而大阪市也下降33位，現時在43名。

俄羅斯

在西方制裁及活躍能源市場支撐俄羅斯貨幣盧布下，俄羅斯物價飆升，聖彼得堡（St. Petersburg）和首都莫斯科（Moscow）分別上升88與70名。

全球物價最低城市

敘利亞首都大馬士革（Damascus）和利比亞首都的黎波里（Tripoli）是全球物價最低城市。