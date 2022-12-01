美媒專欄作家：拜登應對中國挑戰時犯一大錯

美媒專欄作家11月30日發表文章稱，美國總統拜登（Joe Biden）在應對來自中國的挑戰時犯下一大錯誤：背棄自由貿易。作者稱，但拜登做對兩件事，就是支持美國科技發展、以及限制對中國出口先進晶片。



《華盛頓郵報》專欄作家布特（Max Boot）11月30日發文稱，拜登在面對來自中國的挑戰時背棄自由貿易，是錯誤的做法。

布特稱拜登擁抱貿易保護主義，令美國無法重新加入《跨太平洋夥伴關係協定》（Trans-Pacific Partnership）。他稱，拜登改為提出印太經濟框架（IPEF），但它只是一個無效的「仿冒品」、注定會失敗，因它沒擴大美國的市場准入。

文章指出《通脹削減法》（Inflation Reduction Act，IRA）是保護主義法，它離間美國與盟友的關係，而美國本來需與這些盟友團結地對抗中國。IRA項下對北美產電動車買家給予補貼，令韓國、日本和德國汽車製造商大怒，因IRA會導致它們的汽車銷量下降。

布特指，在這情況下，美國不能抗衡中國與另外14個國家簽署的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。在這14個國家中，包括美國的親密盟友韓國、日本和澳洲。

文章稱，拜登做對的事包括支持美國科技發展、以及限制對中國出口先進晶片。布特表示，美國會為與中國競爭而採取的最明智舉動是，8月時通過《晶片與科學法案》（Chips and Science Act），它令華府在未來10年內投入2,800億美元來提高美國的科技競爭力。

內文指，美國商務部10月7日宣布限制對中國出口先進半導體及晶片製造設備，則代表着一場更大的賭博。美國當時希望組成國際聯盟（編按：Chip 4）來限制中國獲得最先進的晶片，但包括荷蘭和日本在內的主要晶片生產國，對美國的做法非常有保留。布特指，但總括來說，拜登限制對中國出口先進晶片的做法是正確的。