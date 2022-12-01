法媒：法國總統訪美狠批《通脹削減法》將分裂西方

美國訪問的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）11月29日抵達美國進行訪問，但甫抵埗已頻頻向華府開火。他批評美國已通過生效的《通脹削減法》（Inflation Reduction Act，IRA）將分裂西方。



馬克龍稱法案容許對美企補貼的做法是「分裂西方的選擇」。他暗示的是華府與歐盟之間的關係。

俄衛網1日引述包括法媒在內數個通訊社稱，他12月30日對直接對美國會議員這麼說：

我（指法國）不想成為一個銷售美國產品的市場，因我已有跟您（指美國）一模一樣的產品了。（實行）IRA的後果是，您或將搞定您的問題但您會增加我的問題。抱歉我說得這麼直接。 法國總統馬克龍

此外，路透社30日指他對議員直言，新法相關措施對歐洲企業而言「超級激進」（super aggressive）。

IRA項下訂明對在北美生產商品的製造商支付巨額款項，並支持環保產業——例如，它稱將動用十億美元資金，用於美國電動車業激勵措施。

歐盟擔心該法案會迫使歐洲製造商遷往美國，歐盟因此希望獲得豁免，就像已獲授予豁免的加拿大和墨西哥一樣。

新華社12月1日稱，馬克龍11月29日抵達美國首都華盛頓，在一系列參觀和會見活動後定12月1日與美國總統拜登（Joe Biden）舉行正式會談。

路透社30日稱，馬克龍啟程前法方官員放話說，馬克龍打算與拜登就美國《通脹削減法》所含歧視性補貼措施「當面對質」。

報道稱，馬克龍的辦公室拒絕確認他曾否作出有關評論。

拜登8月簽署國會通過的《通脹削減法案》，完成立法程序。依據該法，美國政府將為主要生產環節在美國境內完成的綠色產業提供高額補貼，包括電動汽車及電池等相關配件和技術的生產。美方聲稱該法旨在緩解通脹、削減赤字，但分析人士指出，美國此舉意在鼓勵本國及海外企業將生產基地轉移到美國本土，其本質是損害歐洲工業、為美國企業爭取競爭優勢。

據法媒報道，馬克龍30日應邀與美國國會民主、共和兩黨議員及商界領袖會面並共進午餐，其間直言美方推行《通脹削減法》的結果會是「損人利己」。