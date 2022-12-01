耶倫指中國防疫政策或影響全球經濟　北京：無事實依據

中國外交部12月1日回應美國財長耶倫（Janet Yellen）指中國疫情防控政策或對全球經濟前景產生負面影響的言論，發言人趙立堅指毫無事實依據。



趙立堅指，新冠肺炎疫情發生以來，中國科學統籌疫情防控和經濟社會發展，為保障全球產業鏈供應鏈穩定順暢、促進世界經濟發展作出重要貢獻，2021年，中國貨物進出口總額突破6萬億美元，創歷史新高。今年前三季度，中國貨物進出口同比增長9.9%，在與世界分享中國大市場的同時，繼續穩定向全球輸送高性價比的中國產品。

他稱中方將繼續堅持科學精準防控，以良好的防控成效保障經濟社會持續健康穩定發展，為世界經濟復蘇作出貢獻。

他又指敦促美方有關人員尊重事實，停止對中國發表不實言論甚至故意歪曲抹黑，多做有利於國際社會團結抗疫、共同發展的事。

美國財長耶倫11月30日在紐約一場活動上表示，中國持續的抗疫封鎖政策正在影響生產，「這肯定對我們在解決供應鏈困難、取得進展方面構成威脅，並重要地助長了通貨膨脹。」她之後稱，中國在管控疫情問題上面臨困難局面，「我們可看到他們經濟在放緩，可能會真正對整個全球前景產生負面影響。」