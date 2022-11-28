中國外交部：被帶離現場BBC記者未示身份證明

中國大陸民眾在多市發起示威，要求取消封控。上海11月27日晚再數百名市民聚集，遭警察驅散。中國外交部28日稱在場英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯（Edward Lawrence）在執法人員行動時未表明身份，認為BBC聲明與事實不符。



中國外交部發言人趙立堅28日稱BBC的聲明與事實不符。他指涉事記者當時未有表明記者身份，亦未有主動出示外國記者證，當時執法人員正勸現場人士離開，涉事記者拒不配合，才被帶離現場。

BBC在28日發表聲明指，旗下特派記者在上海採訪被捕時遭警員拳打腳踢，被拘押數小時後才獲釋，公司極為關注事件，又指中方官員稱逮捕勞倫斯是為免他感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的理由不可信。

勞倫斯同日轉發聲明表示，至少有1名現場人士在試圖制止警察毆打他之後被捕。