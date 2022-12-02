內塔尼亞胡與以色列極右政黨達成組閣協議

撰文：張子傑
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以色列總理人選內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團（Likud party）12月1日宣布，他與極右政黨宗教猶太復國主義（Religious Zionism）達成聯合執政協議，為他再次上台邁進一大步。

路透社報道，根據協議內容，在輪換時，宗教猶太復國主義黨可以控制財政部，以及在西岸猶太殖民區及司法制度政策上有極大的影響力。不過利庫德集團沒提及輪換安排如何運作。

以色列軍隊電台（Army Radio）披露，宗教猶太復國主義黨領袖斯莫特里赫（Bezael Smotrich）會先擔任財長，之後調任其他部門首長。該黨反對巴勒斯坦立國，同時支持以色列在西岸地區擴大主權。而斯莫特里赫曾在2019年擔任內塔尼亞胡內閣的運輸部長，他主張保守的經濟政策，並支持削減企業稅等措施。

有關協議為內塔尼亞胡取得當地國會120個議席中的46個，他認為這是為建立右翼及民族主義政府，照顧所有以色列民眾的重要一步。而除了斯莫特里赫，內塔尼亞胡亦與另一極右翼政界人物本·格維爾（Itamar Ben-Gvir）結盟，後者獲邀掌管新設的國家安全部。

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