拜登稱可「微調」通脹削減法　納入歐洲盟友

美國總統拜登（Joe Biden）說，美國可以「微調」降低《通脹削減法》，把歐洲國家也納入其中。



路透社報道，拜登星期四（12月1日）在白宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一起召開新聞發布會時說，美國為鼓勵國內生產電腦晶片和可再生能源部件而推出的新法，無意把歐洲盟友排除在外。

拜登說：「我們可以做一些調整，讓歐洲國家更容易參與，或選擇不參與。」他沒有詳細說明通脹削減法（Inflation Reduction Act，IRA）可以進行哪些調整。

馬克龍在新聞發布會上說，妨礙歐洲工商界發展並不是美國通脹削減法的「意圖」，而是一個「意外」。

馬克龍說：「我們要的是共創成功，不是彼此對抗。」

在美國立法中調整通脹削減法的可供選項不多。美國國會對重新啟動引發激烈辯論的法案恐怕沒什麼興趣，更何況在新一屆國會，眾議院將由共和黨控制。

拜登於今年8月簽署通脹削減法案，定2023年1月起為美國企業提供高額補貼。美國要在10年內撥款3700億美元發展綠色能源，拜登政府將為美國電動車產業提供高額補貼。這些舉措引起歐盟的不滿，認為將損害歐洲汽車製造相關產業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

