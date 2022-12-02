韓國美女YouTuber印度直播遭性騷擾　猖狂男企圖強吻擄人

韓國一位名為Mhyochi美女YouTuber於11月29日印度孟買街上進行直播，一男子上前搭訕，伸手搭上她肩膊又拉拉扯扯，更企圖強吻她以及拉她上車。她一直大喊「不要」。影片在社交媒體廣傳後引起印度警方注意，最終2人被捕。



現年24歲，來自韓國的美女Mhyochi（真名Hyojeong Park）在印度孟買街頭通過Twitch直播，一名印度男子走到鏡前搭訕。

直播畫面顯示，兩人語言不通。男子突然一把抓住她手臂將她拉到一旁，Mhyochi連忙用英文說「不要不要」、「我們要去哪？」等話。

▼Mhyochi在Twitter發布影片，並說有一名男子騷擾她。由於男子有一名朋友同行，在「二對一」情況下，她已盡力不讓情況恐化及離開。她說有人認為，事件起因是她太友善以及與他們搭話。這讓她對於進行直播有所反思：

事發時街上人來人往，也有不少汽車經過。

男子沒罷休，還將手搭上她肩膀，企圖要親她的臉頰。她看來已嚇得發抖，一邊離開男子一邊說「是時候回家了」。

那名騷擾她的男子不久後竟與朋友騎電單追上她，提議載她一程，又問她電話號碼，Mhyochi立刻對他說「不要不要不要，我就住在這裏」。

幸運的是，對街一名好心男子走過來伸出援手，要求兩名男子停止騷擾Mhyochi。

影片顯示Mhyochi在跑向酒店，她在說出自己已安全後，影片結束。

一名網民30日分享她的影片，稱這種性騷擾行為令人惡心。此人亦在影片標註孟買警方，稱不能讓肇事者逍遙法外。

警方循線索找到並拘捕兩名騷擾Mhyochi的男子。他們已被控以性騷擾的罪名。

Mhyochi在Twitch有逾1.2萬粉絲，通常發布她打機以及品嘗美食的影片。