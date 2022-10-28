印度12歲女童遭性侵流血倒臥草地伸手待救　民眾圍觀拍照卻不施援

印度北方邦一名12歲女童10月23日遭受性侵，當地流傳影片顯示，她身上帶血倒臥草地，一群男子圍觀拍照卻沒有施予援手。有當地記者發文批評這是「社會之死」。警方稱，在25日就性侵事件立案。



事件發生在北方邦根瑙杰（Kannauj），《今日印度》（India Today）26日報道，女童在23日離家去購買豬仔錢罌，卻一直未有回家，她的家人到處尋找她。據警方後來調查發現，一間旅館的閉路電視顯示有一名青年與女童曾經對話。旅館保安後來向警方指，他同日發現身上帶血、神情痛苦的女童。

網絡熱傳的片段顯示，女童痛苦地倒臥在草地上，有一群圍觀男子則拿着手機拍照、拍片，女童曾經伸手，似是求救動作，卻沒有人走前幫她，僅有人向現場其他人詢問「警察是否知道？」片段更顯示有人彎腰向前，只是為了更近距離地拍攝傷者。

另有片段顯示，之後有一名警察到場，抱起把女童帶走。

《今日印度》記者Shiv Aroor在Twitter發文形容是「社會之死」（Twitter截圖）

片段在當地社會引發爭議，《今日印度》記者Shiv Aroor在Twitter發文形容是「社會之死」，又指「他們的臉部在片段內很清晰，噁心、無情的怪物。」

在影片熱傳後，當地警方證實在10月25日已就性侵事件立案，一名男子涉嫌強姦女童。