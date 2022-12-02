拉登仔受訪談悲慘童年：父用化武殘殺愛犬　自幼被迫學開槍駕坦克

「我的童年生活都在各種衝突中渡過」，被美國聯邦調查局、各界普遍認定，造成2001年911恐怖攻擊事件的主謀，蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人本拉登（Osama Bin Laden）遭擊斃多年，其中一名早與其斷絕關係的兒子分享自己幼年時與父親的相處過程，坦言「根本是場噩夢」。



根據《太陽報》報道，今年41歲的奧瑪爾（Omar Bin Laden）是父親26名子女中的一人，坦言自己幼年時隨著父親生活在阿富汗多拉波拉（Tora Bora）的洞穴中，不僅被父親逼着操作槍枝、駕駛坦克，就連自己飼養的寵物狗都慘遭毒手，被父親抓去測試化學武器。

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奧瑪爾稱，其他戰士對他詳細描述那些動物是如何被毒氣殺死，以及痛苦中死去的。

不過疑似被父親當作接班人培養的他，卻在長大後抓準機會逃離組織、徹底與父親斷絕關係，這樣的行為似乎也惹毛了本拉登，雙方自此再無交集。

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談到過往的生活，奧瑪爾坦言不堪回首，拒絕加入聖戰行列的他也徹底與父親走向相反道路，甚至當年拉登被美軍擊斃的消息傳出後，奧瑪爾也沒有任何悲傷情緒。

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