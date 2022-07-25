平行世界真實存在？時空旅人：外星物種圖毀滅人類　背後策動911

世道紛亂、針對未來及末世的預言不在少數，更有許多所謂的「時空旅人」橫空出世，對着未知謎團大肆談論，而其中一個最新的預言中指出，人類文明將在明年、也就是2023年發現潛藏在平行世界中的另一個強大物種。



根據英國《每日星報》報道，時空旅人表示在平行宇宙的世界中有一個被稱為「Azawz」的新星球，而在這星球上存在着與我們截然不同的「類人類物種」，然而這個生活在Azawz星球上的物種對我們卻是抱有敵意的。

有時空旅人發文表示，存有敵意的類人物種正操控著地球發生的事。

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與其說是平行世界，不如說這個Azawz星球是長久存在於地球內部的失落帝國，隨着時間推移也將慢慢嶄露，屆時人類將發現自己的處境並非真正安逸，因為Azawz中的物種正是一切浩劫的背後主使者，其中包含了911事件。

不少網友對這位「時空旅人」口述的一切深信不疑，畢竟比起未來，平行世界確實是可信度更高的一個話題，但當然也有不少人認為這不過是為了吸引流量、博眼球的譁眾取寵行為罷了，關於時空旅人存在真實與否，或是就真的是見仁見智。

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