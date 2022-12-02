小馬可斯：菲律賓有權開採南中國海能源

小馬可斯接受媒體採訪時指開採能源對菲律賓來說是「一件大事」，所以必須爭取；如果那裏真的有石油，就應好好利用。他直言，主權爭議是一個障礙。「很難看出我們能如何解決這個問題。我認為可能會有其他途徑，所以不一定非得是政府和政府間的合作。」



菲律賓總統小馬可斯說，即使無法與中國達成協議，菲律賓也必須找到在南中國海勘探石油和天然氣的方法。他強調，菲律賓有權在這個主權受爭議的海域開發能源儲備，並應爭取屬於自己的權益。

受訪學者認為，除了與中國政府直接談判外，小馬可斯或可和其他區域國家合作，或交由私人企業進行勘探，以實現菲律賓開採南中國海油汽能源的目標。

菲中兩國就南中國海禮樂灘（Reed Bank）周邊海域聯合油汽勘探談判多年，但菲律賓上一任政府今年6月宣布談判終止。時任菲律賓外交部長的洛欽解釋，在中國政府不放棄領海主張的情況下，共同勘探不可能實現，否則將違反菲律賓憲法。

雖然小馬可斯上任後，馬尼拉表態願意和中國重啟談判，但談判進展顯然不很順利。

小馬可斯星期四（12月1日）接受媒體採訪時指開採能源對菲律賓來說是「一件大事」。「所以我們必須爭取。如果那裏真的有石油，我們應好好利用。」

但他也直言，主權爭議是一個障礙。「很難看出我們能如何解決這個問題。我認為可能會有其他途徑，所以不一定非得是政府和政府間的合作。」

小馬可斯沒有進一步說明菲律賓會考慮通過哪些途徑推進油汽開採。中國駐馬尼拉大使館也尚未就小馬可斯的言論做出回應。

但南洋理工大學政治觀察員陳添金博士認為，菲律賓或可與東盟成員國合作，及在美國庇護下，進行油汽田的勘探和開發。

美稱要與菲站在同一陣線 共同應對恐嚇和脅迫行為

美國副總統賀錦麗今年11月到訪菲律賓時就指出，美國將與菲律賓站在同一陣線，共同應對在南中國海面對的恐嚇和脅迫行為。

陳添金接受《聯合早報》訪問時說，要進入主權受爭議的南中國海勘探，必然須要政府間一定程度的協議，尤其是和中國達成共識。「唯一能避開主權爭端的非官方途徑就是以東盟之名推進合作。」

菲律賓大學政治學系助理教授吳安平指出，相較於迴避主權議題，更重要的是中菲能避免更多衝突，而讓私營企業推動勘探工作相信能有助減少兩國政府的摩擦。

吳安平認為，比起前任總統杜特爾特，小馬可斯在南中國海主權糾紛上採取的態度更為強硬，希望能維護2016年海牙國際仲裁庭的裁決，守護仲裁庭歸給菲律賓的專屬經濟區。

菲律賓嚴重依賴進口能源，這使得菲律賓容易受到供應衝擊和油價上漲的影響。菲律賓因此積極探尋新能源，甚至在考慮重啟核電站。

學者：菲地處火山地震帶 要發展再生能源非常困難

但陳添金分析說，菲律賓地處火山地震帶，且每年都遭遇強颱風，加上經濟狀況不佳，要發展再生能源替代非常困難。此外，菲律賓國內不同陣營的觀點差距大，難有足夠的政治意願推行新的項目。

南中國海的油汽田因此對解決菲律賓能源困局和發展國內經濟至關重要。但菲中兩國政府的合作談判一直沒有取得進展，相關勘探工作遲遲不得推進。

本文獲《聯合早報》授權轉載

