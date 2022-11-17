APEC｜習近平會見菲律賓總統小馬可斯　稱繼續譜寫中菲友好新篇章

中國國家主席習近平11月17日下午在泰國曼谷會見菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong）。



根據央視新聞，習近平稱，中方始終從戰略高度看待中菲關係，中方願同菲方傳承友誼，接續合作，共同致力於國家發展振興，譜寫中菲友好新篇章。

習近平談及兩人5月通電話時就中菲關係發展達成一連串重要共識，確立農業、基建、能源、人文4大重點合作領域。

他說，雙方要努力打造合作亮點，提升合作質量，造福兩國人民。

在南海問題上，習近平認為，雙方要堅持友好協商，妥處分歧爭議，只要海上關係保持穩定，中菲關係大局就會穩定，中菲友好合作關係就會更上一個新層次。

習近平也指，中菲同為亞洲發展中國家，要堅持戰略自主，堅持和平、開放、包容，把握地區合作大方向，合力抵禦單邊主義和霸凌行徑，共同維護公平正義，守護地區和平穩定。

小馬可斯表示，菲中有着千年友好交往歷史，菲方期待同中方一道，挖掘潛力，拓展基礎設施、能源、農業、人文等領域合作，構建更加穩健和強勁的雙邊關係。

他還指，菲方將繼續堅持一個中國政策，堅持和平原則，堅持獨立自主外交，不會選邊站隊，也願與中方積極協商，探討推進海上油氣共同開發。

小馬可斯又向習近平稱：「感謝您主席先生，我一直期待與您會面，向您當面祝賀中國共產黨勝利舉辦第二十次全國代表大會，並以我個人的名義祝賀您連任。您的連任必將帶來持續的穩定，這不僅有利於中國，更有利於區域和世界。」