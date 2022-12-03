馬來西亞新內閣：安華兼財長　兩名副相是他們

馬來西亞新內閣終於出爐，首相安華（Anwar Ibrahim）星期五（12月2日）晚間宣布，新內閣28名部長人選，國民陣線及巫統主席扎希德（Ahmad Zahid Hamidi）以及砂拉越政黨聯盟（砂盟）黨督、砂拉越土著保守黨（PBB）高級副主席法迪拉出任副首相。



扎希德出任副首相，也會擔任鄉區發展部長。法迪拉兼任種植及原產業部長。安華強調，他領導的團結政府及內閣須避免浪費，且要專注於落實推動經濟發展及可減輕人民負擔的措施。安華也解釋，他兼任財政部長，是為了鞏固本地商家和投資者的信心。

分析認為，安華內閣整體質素比預期好。儘管爭議人物扎希德入閣，但他和巫統都沒有主管經濟部門。財經部門歸希望聯盟特別是人民公正黨，由希盟統籌財經政策方向，企業與市場應該會歡迎。

馬國政治學者潘永強接受《聯合早報》訪問時說，在內閣陣容公布前，有關方面已發出信息，暗示扎希德會當副首相，讓外界有了心理準備，因此，儘管扎希德惹爭議，但在穩定政局的前提下，希盟支持者會接受。「再者，扎希德主管的部門不是財政及安全部門，社會與市場也不會過於擔憂他的負面影響。」

他也說，新內閣陣營顯示，安華要強勢領導，試圖有所作為，主要部門也歸公正黨就是要避免成為巫統壓力下的弱勢首相。

安華星期五（12月2日）早上覲見國家元首提呈內閣名單後，當晚8時15分在首相署宣布正部長陣容，副部長人選則留待他日宣布。一如他之前所說，新內閣較「清瘦」，包括首相及兩名副首相在內共有28名部長，比前兩任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）及伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）的31名略少。

安華內閣中，他領導的公正黨獲得最多部長職，共有8個。其次是協助希盟上台的國陣，當中巫統獲得6個部長職，此前曾堅持當反對黨的馬華和國大黨沒有入閣。團結政府另一重要成員砂盟獲得五個部長職，希盟成員民主行動黨獲得四個、國家誠信黨兩個、民統黨和沙巴人民聯盟（沙盟）各1個。另有1人是無黨派的非政治人物，即出任宗教事務部長的莫哈末奈因，他也是馬國回教法庭首席法官。

根據安華的宣布，新內閣中，有3位在大選中落敗的部長，他們是巫統籍前財長扎夫魯，他將出任國際貿易及工業部長，巫統籍的國陣總秘書贊比里擔任外交部長，而公正黨總秘書賽夫丁則擔任內政部長。這意味着，他們將受委為上議員。

新內閣部長將在星期六（3日）下午3時宣誓就任。

安華是霹靂州打捫區國會議員。他星期五早上在打捫透露，下星期一（5日）會召開內閣特別會議制定新規，包括如何以節約方式召開記者會等節省公帑的條例。

馬國第15屆大選11月19日投票，但沒有任何政黨或聯盟贏得過半議席。贏得最多議席82席（總數222席）的希盟在經過數天與多方談判後，獲贏得30席的國陣及23席的砂盟支持組成團結政府。11月24日，安華宣誓就任馬國第10任首相，擁有六個國會議席的沙盟隨後表態支持團結政府。加上其他小黨和無黨籍議員，安華目前獲得至少148名國會議員支持，掌握國會三分之二多數優勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

