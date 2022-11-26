馬來西亞新揆安華：要求內閣瘦身部長減薪　首要任務減輕民眾負擔

馬來西亞新首相安華說，雖然新政府成立後，馬國的股匯市都出現積極反應，但最主要的還是得解決生活費高漲的問題。他將與有關部門在本週末或星期一開會討論相關事宜，並盡快組建新內閣。



馬來西亞新首相安華說，他的首要任務是減輕人民的生活負擔，並會縮小內閣規模和要求內閣部長減薪。他也透露，他領導的聯合政府已掌握三分之二的國會議席，獲得絕對優勢。

75歲的安華星期四（11月24日）宣誓就任馬國第10任首相後，隔天早上10時抵達布城的首相辦公室上班。這是安華自1998年被革除副首相職務24年後，重新攀上政治巔峰，因此第一天上班即吸引了大批國內外記者到場駐守採訪。

安華中午在記者會上說，雖然新政府成立後，馬國的股匯市都出現積極反應，但最主要的還是得解決生活費高漲問題。他將與有關部門在本週末或星期一就開會討論相關事宜。 「我會要求進行更詳盡的討論，並迅速採取行動，減輕人民的生活負擔。」

他答問時透露，會盡快組建新內閣，但將縮小規模，並要求內閣成員減薪。 「不過，這些都還在跟各黨進行討論和做準備。」

安華在競選期間曾批評國民陣線政府的內閣臃腫，指數十名部長每月領取約7萬令吉的薪資，卻沒把工作做好。他還承諾若出任首相，會削減首相薪酬，也會讓內閣「瘦身」。他星期四宣誓就任後，立刻宣布放棄領薪。

記者問安華是否會為了縮減內閣陣容而兼任財政部長，他答說目前不考慮這麼做。 「我們將探討所有可能性，但目前我不考慮這麼做」。

安華曾在1991年至1998年馬哈蒂爾執政時，擔任將近8年的財長，表現備受好評，曾獲英國財經雜誌《歐洲貨幣》（Euromoney）選為全球最佳財長之一。

沙盟表態支持 聯合政府掌握三分二議席

就在安華入主首相府這天，執政沙巴的沙巴人民聯盟（GRS）公開保證將全力與安華領導的政府合作，以確保互惠共贏。

安華在記者會上披露，沙盟繼砂拉越政黨聯盟（GPS）之後成為聯合政府的一員，使他領導的政府掌握超過國會三分之二的議席。他說，這將進一步穩定國家局勢，讓新政府能更專注處理國家事務。

馬國國會共有222個議席，執政者須掌握至少148席才可獲得三分之二的絕對優勢。至今，安華領導的聯合政府正好掌握了148席，即希望聯盟82席、國陣30席、砂盟23席、沙盟六席、民興黨三席、全民黨一席、社會民主和諧黨一席，另有兩名無黨籍人士已表態支持安華。

安華走馬上任首日也接獲多名外國領袖的道賀電話，包括新加坡總理李顯龍、日本首相岸田文雄，以及印度總理莫迪等。

中國國務院總理李克強重申，中國要與馬國共同推動全面戰略夥伴關係；美國國務院發言人說，美國期待與馬國合作推進印太地區繁榮的共同目標。

非政府組織籲兌現競選宣言

馬來西亞國際透明組織主席莫哈末莫漢則發聲明，敦促安華及新政府兌現競選宣言，包括希盟過去因喜來登事件而無法兌現的承諾。

馬國反貪污及朋黨主義中心也呼籲新政府向貪污濫權的前政府官員發起刑事訴訟，「在我們邁入歷史新篇章之際，必須強調的是，反貪污是不能放棄的」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

