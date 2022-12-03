英媒：英國人哭訴：通脹迫到我們吃寵物食品

俄衛網12月3日據英國《獨立報》報道，食品成本的上升迫使英國人購買寵物食品，並使用燭光加熱食物。



報道稱，英國通脹已達到41年來最高點，在截至10月的一年內，食品和非酒精飲料價格飆升16.4%，為1977年以來的最大漲幅。加上飆升的能源賬單，許多英國家庭被迫在取暖和吃飯之間做出艱難的選擇，據稱有些家庭已經採取了更為極端的措施。

在卡迪夫經營食品店的斯蒂德表示：「我仍然對有人吃寵物食品、有人試圖用蠟燭或暖氣片加熱食物的事實感到震驚。」

據他說，這些故事「令人深受震撼」。他嘆息道：「我們從可靠的消息來源得知了這件事。人們一直在哭着告訴我們這件事——而它不應該是這樣的。」

從事社區工作20年的斯蒂德稱，卡迪夫「總體上」是一個繁榮的城市，但也有「不可接受的貧困地區」。

他總結道：「人們工資低，買不起必需品。由於通貨膨脹，物價在上漲，所以人們不得不省錢，或者乾脆放棄一些東西。他們說他們把所有的空閒時間都用來賺錢了。」

報道指出，隨着生活成本危機加劇，愈來愈多從事教育和醫療等公共部門工作的人被迫依賴食品銀行，教育、英國國家醫療服務系統和鐵路行業的工人也在舉行大規模罷工，要求提高工資。

俄羅斯對烏克蘭採取特別行動之後，西方加強了對俄羅斯的制裁壓力。供應鏈中斷使歐洲和美國的燃料價格和食品價格增長。英國的生活成本上漲對數百萬家庭造成了打擊。