機械狗成下一個科技戰場　小米亦參戰「它」會是你下一隻寵物嗎？

前不久，美國佛羅里達州一名女子在海灘上「遛狗」的影片和GIF圖在網上傳開，當時，這名女子溜的是一條來自波士頓動力的機械狗，售價7.5萬美元。就在8月10日，小米也推出了機械狗產品，售價9999元人民幣，被稱為「年輕人的第一條機械狗」。



似乎，一個人人遛機械狗的世界向我們打開了大門。

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機械狗都幹了些什麼？

關於寵物狗，明星品種有很多，機械狗也不例外。SONY就推出了機械狗界的「秋田」Aibo，馬斯克的母親梅耶・馬斯克代言了機械狗界的「貴賓」KODA。不過，機械狗的明星「品種」首屬波士頓動力的Spot。

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明星「品種」能幹什麼？波士頓動力沒有在官網中說明Spot的任何具體使用場景，但在今年6月份，波士頓動力發布了一支視頻，盤點了Spot上崗一年來去了哪裏？以及做過了什麼？

影片中，波士頓動力的Spot賣到了世界各地，幸運的如同我們在上面提到的，陪主人在沙灘吹風。但多數情況，Spot的歸宿都很難說如意。在烏克蘭，Spot深入到切爾諾貝利核事故現場，檢測核輻射。在美國，Spot穿梭在新冠隔離區，協助醫生與患者聯繫。在加拿大，Spot被派往世界上最深的賤金屬礦進行勘探工作。而在SpaceX星艦事故現場，也出現了Spot的身影。我們在網絡上發現，有相當數量的Spot用來陪主人玩跳繩、運送物品、撿垃圾，我們注意到，有一隻Spot遇到了奇葩主人，在他的幫助下，Spot成功「尿」出了啤酒。

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國內，機械狗也有優勢「品種」。除了小米的鐵蛋，騰訊去年公布了可以走梅花樁的機械狗Jamoca，今年又推出了機械狗Max，Max既可以四腳奔跑，也能通過四個足輪滑行。2021年春晚，宇樹科技帶領旗下的兩隊機械狗進入了央視，一隊在舞台上表演，一隊在舞台下給工作人員送年夜飯。今年4月，#中國公司研發機械狗超越世界紀錄#的話題登上微博熱搜，獲得了1.4億閲讀。

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目前，機械狗可以勝任一部分複雜工作，也進入了部分「土豪網友」的日常生活，這是否意味着，我們普通的吃瓜群眾也可以做一個機械狗主人呢？我們可能要先看看科技公司推出機械狗的陽謀。

科技公司為啥都要「養」機械狗？

波士頓動力成立以來主要依靠融資生存，少有商業化操作，雖然一條Spot動輒近60萬，但整體銷量十分有限。Spot能夠適應諸多複雜環境，得益於波士頓動力的開源操作。用户可以通過波士頓動力提供的API、傳感器、軟件來定製Spot，以完成專屬任務。而開源之後，系統也可以彙集全球開發者參與共建。

有網友表示，波士頓動力開源，是科技企業在「機器人操作系統」上的賽跑。據了解，國內也有公司在進行相關的自主研發。

另一個「較量」在於品牌之間。像小米這樣的終端廠商推出機械狗，把「仿生機器」從商用環境甚至概念產品，直接拉到了C端用户當中，這個過程是否會加快機械狗大規模民用有待觀察，但至少小米完成了品牌的一次高端站位。

小米的CyberDog鐵蛋內置了小米自研的高性能伺服電機，以及11個高精度的傳感器，可以說，鐵蛋既擁有真狗一般的力量和靈活性，在「感覺」上也像真狗一般靈敏。

小米鐵蛋這次出圈後，未來，手機廠商可能都會陸續推出機械狗產品，有廠商的研發專利也已經陸續曝光。那麼，考驗廣大網友的時候可能很快就來了，機械狗和真狗，「養」哪個？

除了翻跟頭，買回來還幹啥？

在這兩天集中出現的開箱影片中，機械狗秀出的本領跟在小米發布會上表現的差不多，做幾個動作、翻幾個跟頭，再無其它。雖然開箱博主臉上都寫滿了「欣慰」，但一隻機械狗真的能帶給人跟寵物狗同樣的陪伴和快樂嗎？

對於這個問題的討論，大概率要直達仿生算法與真實生命之間的次元壁。我們不如回到日常生活中，拿遛狗作為比較。

養狗人士都有經驗，狗有每天下樓溜主人的習慣，不管天氣怎樣，大概率雷打不動。狗與主人也在這種互動當中，建立起來了信任和親密，這種感情是相互的。

有人可能會說，我可以給機械狗定時，每天提醒我下樓遛彎兒。且不說溜一隻機械狗是不是荒謬，給機械狗定時這件事兒，是不是跟我們決定每天早睡早起時定的鬧鐘一樣，最後都是自我安慰？

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雖然機械狗在世界各地完成了各種各樣的任務，買一條Spot回來，它可能會幫我們取快遞、送外賣，但當我們回到家裏，開門迎面而來一隻機械狗，與一隻毛茸茸的、不可控又跟你有聯繫的小動物相比，兩者是否可以互相替代，大概每個人心裏都有答案。

機械狗作為一款商業產品，在具體的場景中提供工具化服務，未來可能會出現專門的機器寵物，但絕不是內置大扭力電機、披着金屬外殼的機械狗。而目前的機械狗在日常生活中的存在感仍然太低，甚至，你永遠不用買一條機械狗。

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