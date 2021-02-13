俄羅斯警力壓示威者與狗糧一同入鏡　被捕男子稱影片流出另有陰謀

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-13 19:08

英國廣播公司（BBC）報道，俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）上月返國時在機場遭逮捕並被監禁後，俄國各地爆發聲援他的街頭抗議活動。克里姆林宫決心鎮壓，警方逮捕各地的反對派人士，連在遠東地區的海參崴都不放過。

俄警緊壓半裸示威者頭部迫食狗糧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

網路上流出的畫面顯示，海參崴的抗議分子修爾加（Gennady Shulga）在家中被警方訊問時，頭被壓着，附近有用來盛載狗食物的碗。BBC記者後來訪問到修爾加，他說，他認為警方故意流出這段影片來嚇唬市民，讓市民看看抗議的下場有多慘。

（編按：影片是在2月6日上載到互聯網，修爾加上身半裸，被一名穿戴迷彩裝備的男子用手抓住頭部。修爾加被人壓在地上，再用力將他拉起來。他附近有一個金屬碗，碗內放有供狗隻食用的乾糧。片中兩個金屬碗都是屬於修爾加的寵物犬。）

Highly disturbing video of police in Vladivostok interrogating and humiliating local journalist Gennady Shulga. Cops raided his home and “questioned” him about the opposition’s Jan. 23 protests. Especially noteworthy: the police themselves leaked this footage. pic.twitter.com/aEdjfPXnqa — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 6, 2021

（編按：片中可以聽到的對話如下：

男聲（鏡頭沒有拍到他的容貌）：姓氏、名字、中間名！

修爾加：修爾加，根納季・鮑里索維奇。（Shulga, Gennady Borissovitch）

男聲：你知道我們為何拘捕你？

修爾加：嗯，我多少能猜到。）

（根據俄羅斯反對派媒體Novaya Gazeta報道，至少4名政治武裝份子2月6日被捕，修爾加是其中一人。他經營名為NewsBox24的媒體，是一名社運人士，以及一名親共博客。修爾加有報道俄羅斯的示威，尤其是1月23日聲援被拘反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，亦譯作納瓦爾尼）的示威。

俄羅斯警方在尋求起訴那些堵塞交通的示威者，並在2月6日闖入修爾加的家調查，帶走他的電腦、電話以及其他裝備，更拍下拘捕過程。從影片內容可見，不論是執法人員的行為，或是影片拍攝的角度，都予人刻意羞辱修爾加的感覺。

點圖放大瀏覽俄羅斯示威照片👇👇👇

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修爾加稱警員當天早上7時來到他的家，整個拘捕過程持續約2小時。之後他被帶到當地內政部的反極端主義部門接受問話，下午1時獲准離開。

他憶述被捕時的情形稱，警員來到他家中，將他壓在地上，問他是否毒販、強姦犯或是恐怖份子。修爾加當時已知影片會被公開，因警員說他們將這麼做。

他稱警方將影片公開是想以此侮辱他，但「他們基本上是在侮辱自己」，他說：「當人們看到我的臉（被壓到）與我寵物犬的狗食碗（一同入鏡），這會引發眾怒。」）

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