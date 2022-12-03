聯合國曾下半旗17次　6次因為中國人

下半旗致哀是國際上通用的致哀慣例，始於1612年的英國，當時由於一艘船在執行搜尋任務時船長被殺害而由來，後來就變成國際通用禮節。



轉載自微信公眾號：國際博覽



降半旗是一個國家行為，一般是在某些重要人士逝世或重大不幸事件、嚴重自然災害發生時來表達全國人民的哀思和悼念。期間全國各公開場合的國旗，駐國外的使、領館的國旗均應下半旗表示致哀。

聯合國是當今世界上最大的國際組織，規定聯合國會員國的為世界做出傑出貢獻的國家元首或政府首腦逝世，聯合國總部、聯合國在日內瓦的辦事機構以及聯合國駐該會員國的辦事機構將以聯合國旗將下半旗的儀式致哀。自聯合國成立以來，先後有17次降半旗致哀，其中6次是為了中國人，分別是周恩來、朱德、毛澤東、宋慶齡、鄧小平和杜照宇。

1、1976年1月9日至15日為周恩來總理降半旗7天

周總理一生的事蹟已經不再需要什麼了，他為我們新中國和中華民族做出的貢獻，眾人皆知。他一生都在為中華民族的獨立和富強而奮鬥，真正地做到了鞠躬盡瘁死而後已。

1976年1月8日，與病魔爭鬥許久的總理最終閉上了眼睛，永遠離開了我們。北京街頭出現的「十里長街送總理」便是人民對總理的懷念。當時的聯合國也為總理降半旗來表達哀悼之情，然而這之間卻發生了一點小插曲。

周恩來（Richard Nixon Library）

當時有幾個其他國家的外交官很是不服，專程跑到了聯合國秘書長面前質問此事，為何自己國家的元首離世後都沒有降半旗，而中國的總理就可以。時任聯合國秘書長一職的瓦爾德海姆（Kurt Waldheim）說了一段非常經典的話，以至於他說完這句話後，在場人員無一人敢回答。

他說：「聯合國之所以降半旗，便是為了悼念周恩來，原因有二，首先，中國自古是就是一個文明大國，她所擁有的歷史文化、金銀財寶數不勝數，他們國家的人民幣更是多得不計其數，但是，中國的總理周恩來沒有給自己留下一分錢的存款。第二，則是中國的人口是世界上擁有人口最多的國家，但是周恩來卻沒有孩子，你們其他國家的元首，但凡能做到這兩條中的任何一條，聯合國在他的逝世之日，同樣也會降半旗默哀。」

瓦爾德海姆說完這段話後，全場都沉默了，隨後現場不知在誰的帶領下，響出了雷鳴般的掌聲，以此來表達他們對周總理的敬重。最終從周總理逝世次日（9號）一直到葬禮日（15號），降半旗一共持續了7天。

2、1976年7月8日和11日為朱德元帥降半旗兩天

朱德元帥經歷了中國近現代歷史上所有的革命運動，自辛亥革命開始，他經歷了護國運動、護法運動、土地革命、抗日戰爭、解放戰爭，見證了從晚清到新中國成立後，中華大地上90年的變化。

自參加革命以來，朱老總長期擔任人民軍隊的最高司令，1955年大授銜時位列十大元帥之首，新中國成立後，他又同毛主席、周總理等人一同投入到國家的經濟建設中。1976年7月6日，朱老總溘然長逝，時年90歲，為哀悼朱德委員長，聯合國總部在7月8日和11日兩天下半旗致哀。為朱老總降半旗兩天，也屬於規定中的特殊情況了。

3、1976年9月9日為毛主席降半旗一天

毛主席的偉大自不必說，他與周總理、朱老總一樣，為新中國的建立和中華民族的複興作出了巨大的貢獻。能把一個世界上的人口大國建設成一個百姓衣食無憂的自足國度，這個功勞足以說明毛主席的偉大。

1976年9月9日，偉大的毛主席逝世，享年83歲。他的逝世轟動了整個世界。聯合國總部以歷史上罕見的快速度在毛主席逝世的當天就降半旗致哀。聯合國秘書長瓦爾德海姆在聯合國全體大會上發言時盛讚毛主席的豐功偉績：「毛主席是一位偉大的政治思想家、哲學家和詩人」，「他實現自己理想的勇氣和決心將繼續鼓勵今後的世世代代。」聯合國大會主席高度評價毛澤東是「我們時代最英雄的人物」，「他改變了世界歷史的進程」。

毛澤東（人民網）

除了聯合國以外，在他逝世後的10天裏，共有123個國家的政府和首腦向中國政府發來了唁電或唁函，105個國家的領導人或他們的代表到中國使館弔唁，53個國家降半旗致哀，許多國際機構和國際會議上也開展了悼念活動。

4、1981年6月1日，聯合國為宋慶齡降半旗半天

宋慶齡，國父孫中山的夫人，20世紀最偉大的女性之一，在她近70年的革命生涯中，她以堅強不屈，矢志不移，頑強拼搏的精神，始終和人民站在一起，為我國的解放事業，為婦幼衛生保健和文化教育福利事業，為祖國統一和世界和平等事業，做出了很大貢獻，在國際上擁有崇高的威望。新中國成立後，她更是把所有的精力和熱情都投入到了婦女兒童的教育、衛生以及文化等事業中。

宋慶齡（IWM）

1950年，宋慶齡還當選為世界和平理事會理事，為全世界的和平大業作出了重要貢獻。1981年5月15日，宋慶齡成為中國共產黨正式黨員，5月29日病逝於北京，享年88歲。聯合國破例為她降半旗半天致哀。

5、1997年2月20日為鄧小平降半旗一天致哀

鄧公的偉大也不用多說，毛主席使中國人民站起來了，鄧公使中國人民富起來了。戰爭年代，鄧公聯合劉帥，在抗日戰爭和解放戰爭時期率領劉鄧大軍立下了赫赫戰功。

鄧小平（NARA）

作為第二代領導集體的核心人物，鄧小平在關鍵之時掌控全局，拯救中國於危難之中，制定改革開放，大力發展我國經濟，使得數萬萬中國人漸漸從貧窮步入溫飽，走向了富裕之路，1997年2月19日，鄧小平病逝，次日聯合國降半旗致哀。除了聯合國降半旗致哀外，當時世界上近百個國家發來唁電。

6、2006年7月28日為杜照宇在內的四位聯合國觀察員降半旗致哀

杜照宇，2005年12月， 被派往中東聯合國停戰監督組織執行維和任務，在黎巴嫩任聯合國軍事觀察員。在近8個月時間裏，杜照宇與哨所的其他觀察員一起，先後執行巡邏任務150餘次，累計行程1.6萬多公里，上報觀察報告200餘份，並多次主持對重大事件和問題的調查處理。

2006年7月26日零時30分（當地時間7月25日晚7時30分），以色列軍隊對黎巴嫩南部希亞姆鎮進行空襲，杜照宇所在的聯合國觀察哨所遭襲，杜照宇不幸遇難，年僅34歲。

和其他犧牲的維和軍人一樣，杜照宇都是為了維和和守護世界和平的人。不一樣的是，杜照宇犧牲在現代的大型戰爭中，聯合國為了向世人警示，戰爭的可怕和危害，破例為杜照宇和其他三名軍事觀察員降半旗。

小結

聯合國自成立以來，總共17次降半旗，6次為中國人，佔到了三分之一。17次中的第五、第六、第七、第八、第十、第十七次分別是為周總理、朱總司令、毛主席、宋慶齡女士、鄧公和杜照宇烈士降半旗致哀，也從側面印證了中國人並不弱於世界其他各地的人們，中華民族仍然是世界上最優秀的民族之一。另外的11次降半旗分別是：

第一次：1948年，印度國父「聖雄」甘地（Mahatma Gandhi）遇刺身亡，聯合國降半旗表示默哀；

第二次：1953年，蘇共中央總書記、蘇聯部長會議主席斯太林（Joseph Stalin）去世，聯合國降半旗致哀；

第三次：1962年，前任聯合國秘書長哈馬舍爾德（Dag Hammarskjöld），逝世1周年，聯合國降半旗致哀（這可以說只是補辦，也可以說是破例）；

第四次：1968年，美國著名黑人民權運動領袖馬丁路德金（Martin Luther King Jr.）遇刺身亡，聯合國為他降半旗；

第九次：1995年11月6日（葬禮次日），為以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin，4日遇刺）降半旗致哀；

第十一次：1997年，為印度德蘭修女（Mother Teresa）降半旗致哀，這也是一個特例；

第十二次：2001年1月23日（安葬日），為剛果（金）總統勞倫特卡比拉（Laurent-Désiré Kabila，16日遇刺）降半旗致哀；

第十三次：2001年6月5日（2日為安葬日），為尼泊爾前國王比蘭德拉（Birendra Bir Bikram Shah Dev，1日爭執中遭槍殺）降半旗致哀；

第十四次：2003年8月，為伊拉克問題特別代表、巴西籍政治家德梅洛（Sérgio Vieira de Mello）降半旗致哀；

第十五次：2004年11月11日（逝世當日），為巴勒斯坦民族權力機構主席阿拉法特（Yasser Arafat）降半旗致哀；

第十六次：2006年1月，為科威特埃米爾賈比爾．艾哈邁德．薩巴赫（Jaber Al-Ahmad Al-Sabah）降半旗致哀。