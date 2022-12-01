法式長棍麵包獲列為聯合國非物質文化遺產

聯合國教科文組織（UNESCO）11月30日投票通過，將法式長棍麵包（French baguette）列為非物質文化遺產名單。



天空新聞（Sky News）報道，UNESCO將法式長棍麵包的手工技藝和文化列入該組織的非物質文化遺產名錄和優秀保護實踐名冊（Intangible Cultural Heritage Lists），與中國的製茶技藝、韓國的假面劇一同首次入圍。

UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）表示，有關決定不但表揚這款麵包，同時亦認同麵包師傅的手工，以及在餐桌上的地位，令它成為大家的「每日儀式」。阿祖萊指，有需要確保這些技術和社會習慣可以流存下去。

根據2910年的估計，法國每日製造1600萬條長棍麵包，或是每年生產量接近60億條，惟當地文化部警告，傳統的麵包店數量持續下降，在過去50年間，每年有大約400間麵包店結業。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對UNESCO的決定表示歡迎，他在Twitter上載一張1952年拍攝、一名小男孩手持長棍麵包走在街上的經典照片，並表示長棍麵包是法式生活的一部分，形容它是「250克的魔法和完美每日生活」。

馬克龍稱，政府多年來一直為麵包師傅和世界美食爭取獲得承認，如今終於成為該組織的非物質文化遺產。