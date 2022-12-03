Elon Musk新官上任自爆Twitter內部檔案　揭如何遏拜登子醜聞傳播

世界首富馬斯克（Elon Musk）入主Twitter後，新人事新作風，12月2日找來一名記者公開「Twitter檔案」，即揭開Twitter過去壓制一篇拜登兒子亨特（Hunter Biden）負面報道傳播的幕後通訊內容。這位新老闆還預告4日將有「第二集」。



馬斯克先在2日上午預告會公開「壓制亨特報道的真相」，然後到了下午，轉載了一名作家兼調查記者塔伊比（Matt Taibbi）的帖文，內容正是「Twitter檔案」（Twitter Files）。

塔伊比在帖文寫道，他的爆料是建基於來自消息人士的數千份Twitter內部文件。美媒估計正是馬斯克把Twitter內部通訊內容交給這名記者爆料。

爆料內容先是指向美國政黨曾如何要求Twitter協助刪帖，例如在2020年時，有Twitter員工在內部指收到來自拜登團隊要求「審核」（review）數個帖子，另一員工則回覆「已處理這些。」

根據記者塔伊比的爆料，拜登團隊曾要求Twitter員工「審核」一些帖子（Twitter截圖）

塔伊比指，美國兩黨均能使用這些「工具」，例如在2020年，來自特朗普政府、拜登競選團隊的要求都得到處理，但指「這系統不是平衡，而是基於聯絡渠道。」他稱由於Twitter員工集中於同一政治傾向，所以有更多的渠道是向左翼的民主黨人開放，而不是右翼。

爆炸之後再談到拜登兒子亨特在2020年被揭的醜聞，2020年10月《紐約郵報》（New York Post）刊出一篇報道，指先得到亨特的秘密電郵，顯示2015年亨特曾想安排父親拜登與一家烏克蘭公司的高層會面。拜登發言人否認了指控。

報道當年刊出後，Twitter限制用戶轉發帖子、在原帖加上警告字眼，已曾引起爭議。如今塔伊比形容Twitter是採取了非比尋常的動作，包括移除連結、加上「可能不安全」警告字眼，又限制透過私人訊息傳播，時任白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）在發表相關消息後無法登入戶口，白宮之後因此發信向Twitter投訴。

據塔伊比所述，Twitter內部也意見分歧，負責公共政策的行政人員斯特羅姆（Caroline Strom）對此提出關注，之後有同事回應稱，帖子是違反了公司有關「入侵取得資料」的政策。塔伊比指，時任Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）似乎並不知悉此事，擔任關鍵角色的人是前法律、政策和信託主管蓋德（Vijaya Gadde）。

馬斯克（Elon Musk）2022年10月31日在紐約出席活動（Getty）

馬斯克明顯不滿

這次爆料內容公開後，一些自由派傳媒指「不算震撼」、「很多資料早已流出」，但馬斯克公開揭Twitter內部通訊的做法同樣也是焦點，這位新老闆明顯不滿Twitter舊日的做法，並頗有要公開翻此筆舊帳的意味，藉由公眾向Twitter內部施加壓力。

這場風波可能只是剛剛開始，而不是快將落幕，此因馬斯克已經發文預告，12月4日會有Twitter檔案「第二集」。